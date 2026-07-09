Francia y Marruecos se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Ese duelo fuera de lo común combina fútbol y geopolítica. | Ilustración LR/Voz Populi/ChatGPT

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Francia y Marruecos disputan este jueves 9 de julio su pase a las semifinales del Mundial 2026 en Boston. La FIFA confirmó que este cruce de cuartos de final revive la antesala de la final en Qatar 2022, un duelo decisivo en el que ambos equipos buscan consolidarse entre los cuatro mejores del torneo internacional.

Más allá del fútbol, el encuentro posee una profunda carga geopolítica por la historia compartida de las dos naciones. Medios internacionales lo catalogan como un posible “partido de la reconciliación”, una metáfora que ilustra el actual acercamiento diplomático frente a tensiones pasadas sobre el protectorado francés, la migración, la identidad cultural y el conflicto del Sahara Occidental desde el siglo XX.

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¿Cuál es la historia detrás del 'partido de la reconciliación' entre Francia y Marruecos por el Sahara Occidental?

La relación bilateral moderna comenzó con el Tratado de Fez de 1912, acuerdo que impuso el protectorado francés sobre suelo marroquí. Aunque París rechazó el término colonia, la tutela política, militar y financiera permaneció bajo su dominio hasta la independencia del país magrebí en 1956. Aquel período forjó un vínculo ambivalente caracterizado por la cooperación económica, la subordinación institucional y un vivo recuerdo de la época imperial.

El Sahara Occidental detonó el principal conflicto geopolítico regional luego de la salida de España en 1975. El reino alauí exigió la soberanía de la zona como parte de sus provincias del sur, en contraste con el Frente Polisario, que defendió la autodeterminación saharaui. Ante esta disputa, la ONU estableció en 1991 la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) para vigilar el cese al fuego y coordinar una votación popular que jamás ocurrió.

El gobierno francés respaldó históricamente la postura de Rabat, aunque evitó validar por completo su autoridad jurídica en el área desértica. Dicha indefinición provocó tensiones diplomáticas, incrementadas tras el reconocimiento estadounidense de la legitimidad marroquí en 2020. El cambio de rumbo definitivo aconteció en 2024, cuando Emmanuel Macron validó el proyecto autonómico de Rabat al calificarlo como 'la única base' para lograr una salida pacífica y definitiva.

¿Qué factores marcan la alianza entre Francia y Marruecos en el Mundial 2026?

Los dos países encaran su compromiso futbolístico bajo un panorama diplomático renovado respecto a períodos anteriores. El punto de inflexión definitivo sucedió en julio de 2024, fecha en la que Emmanuel Macron transmitió al monarca Mohamed VI que el presente y el futuro del Sahara Occidental debían integrarse dentro de la soberanía marroquí, una declaración considerada un espaldarazo histórico por Rabat.

Esta aproximación política consolidó, además, un importante intercambio financiero. Durante la cumbre oficial de los mandatarios en octubre de ese mismo año, las dos naciones sellaron 22 convenios valorados en cerca de 10.000 millones de euros, destinados a infraestructuras estratégicas, hidrógeno verde, desalinización y la extensión de la red ferroviaria de alta velocidad hacia Marrakech.

Pese a los avances, subsisten fricciones latentes que impiden una reconciliación absoluta. El escándalo de espionaje Pegasus, el endurecimiento de visas, la relevancia de la comunidad migrante y el distanciamiento de París con Argelia condicionan el pacto bilateral; de ahí que este cruce de cuartos de final trascienda el ámbito deportivo para reflejar tensiones históricas y de identidad.