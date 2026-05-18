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Músico acusado de abuso es hallado muerto en comisaría de Nuevo Chimbote en extrañas circunstancias

Investigan las causas de su deceso y si se cumplieron los protocolos de custodia policial. El hombre había sido detenido horas antes tras una denuncia por presunta violación contra su hijastra.

Marcelino Víctor Chinchay Gutiérrez, un músico de 49 años, fue hallado muerto en los calabozos de una comisaría en Nuevo Chimbote, tras ser detenido por abuso sexual contra su hijastra de 15 años.
Marcelino Víctor Chinchay Gutiérrez, un músico de 49 años, fue hallado muerto en los calabozos de una comisaría en Nuevo Chimbote, tras ser detenido por abuso sexual contra su hijastra de 15 años. | composición LR
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Un músico de 49 años, identificado como Marcelino Víctor Chinchay Gutiérrez, fue hallado muerto dentro de los calabozos de la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote, el último sábado 16 de mayo, horas después de haber sido detenido por una denuncia de presunto abuso sexual contra su hijastra de 15 años. El caso ha generado conmoción en Áncash y ya es investigado por la Fiscalía.

Según la acusación presentada por la madre de la menor, los presuntos hechos se habrían repetido desde el año pasado. Tras la intervención policial en el asentamiento humano Tierra Prometida, el investigado quedó bajo custodia luego de que un examen médico legal detectara indicios de agresión. Versiones preliminares señalan, además, que el detenido habría admitido los hechos durante las diligencias.

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Fiscalía investiga causas del deceso en Chimbote

Horas después de su ingreso a la dependencia policial, el hombre fue encontrado sin signos vitales en el interior de la celda. Aunque una de las hipótesis apunta a un presunto atentado contra su propia vida, las autoridades aún no confirman oficialmente las causas del fallecimiento.

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Investigan lo ocurrido en comisaría

El cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley, mientras el Ministerio Público abrió una investigación para determinar qué ocurrió dentro del calabozo y si se cumplieron los protocolos de vigilancia y custodia.

La Defensoría del Pueblo también informó que realiza seguimiento al caso ante posibles omisiones de funciones dentro de la comisaría. Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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