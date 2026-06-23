HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultural

El reto de la FIL de Lima 2026

Del 22 de julio al 6 de agosto se llevará a cabo la edición 30 del evento más esperado por los lectores peruanos. Pero hay un óbice: el ingreso resulta incómodo.

En las ediciones feriales en el parque Próceres, la FIL convocaba a miles de personas. Foto: LR.
En las ediciones feriales en el parque Próceres, la FIL convocaba a miles de personas. Foto: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

“La edición contará con más de 600 actividades culturales, más de 550 horas de programación, 65 invitados internacionales, más de 15 autores nacionales invitados, 116 actividades infantiles, 16 espectáculos artísticos y una delegación cultural de Ecuador integrada por más de 30 representantes del sector editorial y cultural. Además, participarán 76 editoriales y se desarrollarán 45 horas de capacitación profesional para los actores de la industria del libro”, se lee en la nota de prensa sobre la conferencia que brindó la Cámara Peruana del Libro el jueves 18, la cual se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Surco.

El punto central de la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de Lima no es otro que su cambio de sede. Durante 16 años, la FIL de Lima estuvo en el Parque Próceres de la Independencia, conocido también como Matamula, en el distrito de Jesús María. Cuando a inicios de marzo se anunció el cambio de locación, que supuso un impacto en la comunidad lectora, se barajaron varias teorías que apuntaban a la Municipalidad de Jesús María como responsable. Lo cierto es que se debió a una decisión de la propia CPL, la cual obedeció a un interés lícito, pero no menos polémico (el parque se había convertido en un punto de encuentro y espacio familiar en los días feriales): el crecimiento económico.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El nuevo lugar designado es el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Santiago de Surco. La CPL va a tener que trabajar mucho para lograr que esta edición, y las que vendrán, alcancen la referencialidad que la FIL obtuvo en el parque Próceres. Lo primero que preocupa es la accesibilidad. Al Centro de Exposiciones solo se ingresa por la Panamericana Sur. Quien pensaba ir a la FIL tras pasar primero por el Centro Comercial Jockey Plaza está equivocado. No hay un paso peatonal directo entre ambos puntos. Ante esta circunstancia, la CPL indicó que pondrá buses que saldrán desde el mismo centro comercial. La solución no convence.

Lo que sí convence son los homenajes que se harán a Blanca Varela por el centenario de su nacimiento y al recordado Alfredo Bryce Echenique, así como “las 45 horas de capacitación para los profesionales de la industria del libro”. Hay que subrayar lo siguiente: la FIL de Lima ha podido reunir a la comunidad lectora del país, que es una pequeña gran minoría (y muy variada) que asiste a las ediciones feriales. Aún hay mucho por hacer en la difusión de la lectura en Perú. En este sentido, la CPL y su evento son claves en esa misión, aunque su fin sea, en el fondo, netamente comercial.

Seguiremos con el tema de la FIL de Lima 2026. Hay más aspectos positivos que consignar.

Dato:

 

Entradas e informes. En Teleticket, el costo para ingresar va de S/5 a S/10. Sobre la programación en: fil-lima.com.pe.

 

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Jafar Panahi condenado a prisión y el Colegio de Artistas del Perú

Jafar Panahi condenado a prisión y el Colegio de Artistas del Perú

LEER MÁS
Reportaje novelado de Guillermo Thorndike: “El caso Banchero”

Reportaje novelado de Guillermo Thorndike: “El caso Banchero”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nicole Echeverria: “El lenguaje moldea nuestros vínculos con el mundo”

Nicole Echeverria: “El lenguaje moldea nuestros vínculos con el mundo”

LEER MÁS
Reportaje novelado de Guillermo Thorndike: “El caso Banchero”

Reportaje novelado de Guillermo Thorndike: “El caso Banchero”

LEER MÁS
Jafar Panahi condenado a prisión y el Colegio de Artistas del Perú

Jafar Panahi condenado a prisión y el Colegio de Artistas del Perú

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cultural

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025