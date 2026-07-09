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El argentino que emigró a EE.UU. con poco dinero y creó la marca que diseñó los botines de Vozinha en el Mundial 2026

Santiago Halty, fundador de Senda Athletics, logró competir con grandes marcas, como Nike, Adidas o Puma, al patrocinar al arquero de Cabo Verde.

El diseño exclusivo de los botines Mendoza Elite para Vozinha refleja la habilidad de Senda para con un enfoque innovador y conectar con talentos emergentes.
El diseño exclusivo de los botines Mendoza Elite para Vozinha refleja la habilidad de Senda para con un enfoque innovador y conectar con talentos emergentes. | Composición LR/Senda Athletics/AFP
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La historia de Santiago Halty expone cómo una pequeña empresa latinoamericana compitió contra los titanes de la industria deportiva. El empresario argentino decidió patrocinar al arquero caboverdiano Vozinha cuando este carecía de proyección internacional y del apoyo de corporaciones multinacionales. "Con las grandes estrellas contratadas por las marcas más tradicionales, sentía que Senda Athletics tenía que ser representada por un underdog", explicó el fundador de la marca en diálogo con La Nación.

Distante de los millonarios presupuestos de competidores como Nike, Adidas o Puma, la nueva firma se consolidó bajo las premisas del comercio justo y la sustentabilidad. Esa estrategia multiplicó el impacto global del proyecto cuando el guardameta descolló con Cabo Verde en el Mundial 2026, sobre todo en el histórico partido ante España. "Vozinha llamó la atención del mundo por sus atajadas (...) pero sí por los valores que buscábamos: esperanza, perseverancia y creer que las cosas imposibles pueden pasar", aseguró.

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¿Cómo triunfó el argentino que emigró a EE.UU. y fundó una marca de fútbol?

Santiago Halty viajó a Estados Unidos en 2001 tras el fallecimiento de su progenitor. Durante esa etapa inicial, subsistió con empleos informales como lavaplatos y conserje de estacionamientos mientras cursaba la carrera de Economía en la Universidad de California San Diego. La determinación del joven lo llevó a pernoctar en su vehículo durante un año con el fin de financiar su formación académica, que complementó con becas internacionales en Shanghái y París.

El emprendedor estableció Senda Athletics en 2010 bajo la premisa de fusionar el balompié con el comercio justo. La firma inició con la confección de balones y expandió su catálogo hacia calcetines técnicos y calzado deportivo, hasta consolidarse como un referente del futsal. El fundador busca demostrar que una corporación latinoamericana posee la capacidad de rivalizar con los gigantes transnacionales del sector y declaró: "Queremos estar entre las diez marcas más grandes del mundo".

Santiago Halty cuenta cómo su empresa Senda Athletics compitió con grandes marcas al patrocinar al arquero Vozinha, de Cabo Verde. Foto: Senda Athletics

Santiago Halty cuenta cómo su empresa Senda Athletics compitió con grandes marcas al patrocinar al arquero Vozinha, de Cabo Verde. Foto: Senda Athletics

La táctica del negocio consistió en captar nichos desatendidos, como ocurrió en 2024 al probar botines con Ian Glavinovich y Augusto Schott durante la estancia de Newell's en Miami. Esa flexibilidad le permite auspiciar a figuras como el guardameta Maxime Crépeau y proveer indumentaria a atletas de la talla de Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giuliano Simeone. Sobre esta cercanía, el creador detalló: "En Senda somos lo suficientemente chicos como para que yo mismo pueda subirme a un avión, visitar a un futbolista, escuchar su feedback y resolver rápido los problemas".

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¿Cómo fue el diseño de los botines de Vozinha, el arquero sorpresa en el Mundial 2026?

Senda Athletics optó por patrocinar a selecciones emergentes que reflejaran su identidad en lugar de buscar estrellas consagradas. De ese modo, la empresa conectó con los futbolistas de Cabo Verde a través de redes sociales, pues identificó en ellos el espíritu del competidor inesperado que desafía las adversidades. "Nos pareció muy interesante y nos pusimos a contactar a sus principales jugadores", enfatizó.

El golero caboverdiano Vozinha y Santiago Halty, el argentino creador de los botines de la marca que usa. Foto: Senda Athletics

El golero caboverdiano Vozinha y Santiago Halty, el argentino creador de los botines de la marca que usa. Foto: Senda Athletics

El calzado seleccionado para el guardameta fue el Mendoza Elite, un modelo ligero de microfibra de alta gama concebido para optimizar el control del balón. El diseñador Ignacio Laudano lideró durante un bienio este proyecto de calzado técnico, concebido para rivalizar con las firmas líderes de la industria deportiva: "Fueron dos años de desarrollo, con infinidad de maquetas y rondas de ajuste". Además, las piezas incluyeron el escudo caboverdiano pintado a mano por un creador local.

La notable participación del portero frente a España otorgó una enorme vitrina internacional a la compañía e impulsó acuerdos de distribución global. Más allá del éxito comercial, la iniciativa buscaba proyectar una narrativa de superación, esfuerzo y fe en lo inalcanzable desde una perspectiva latinoamericana. "Los vi personas serias, humildes (...) buscábamos esperanza, perseverancia y creer que las cosas imposibles pueden pasar", concluyó.

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