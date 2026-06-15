La música del cine y la televisión en el Teatro Municipal de Surco

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La música clásica viene experimentando un auge importante en todo el mundo. Y en ello mucho han tenido que ver los conciertos que parten de la base sonora de las películas y series, hoy impregnadas en el imaginario popular. La curiosidad por escuchar cómo suena la banda sonora de un exitoso proyecto visual en una orquesta está cautivando a millones de personas.

El contexto peruano no ha sido ajeno a esa ola expansiva que está acercando a las personas a un código musical que siempre ha tenido público, pero que ahora se está, evidentemente, potenciando muchísimo más. Un claro ejemplo de esto ocurrió entre el 2024 y 2025, cuando el director y compositor César Vega realizó cuatro conciertos en homenaje al músico italiano Ennio Morricone. Esos conciertos se llenaron y acercaron al público a la dimensión de la música sinfónica.

Por lo dicho, recomendamos los conciertos que los días 29 y 30 de junio realizará el experimentado músico Renzo Dalí bajo el marco nominal de Música de Película. Dalí es un artista que lleva la música en las venas. Veamos: a los cinco años fue reconocido en televisión como el “baterista más pequeño del mundo”.

El programa es nada menos que atractivo en su variedad. Dalí y su orquesta de cámara harán retumbar con un programa dividido en tres partes. En películas taquilleras, tenemos Rocky, Superman, Misión imposible y El Padrino. En series de culto, Baywatch, Alf, Friends, Mi bella genio y Hechizada. Más una selección de clásicos animados.

Una mirada a la lista de series y películas nos lleva a pensar que detrás de Música de Película hay una potente memoria personal. Esta misma situación la vemos en los otros compositores del mundo que, de igual manera, hacen este tipo de espectáculos concebidos para el disfrute familiar. El cine no solo es el arte más joven y el que más ha crecido en su corto tiempo de existencia; igualmente, ha contribuido a mantener una memoria musical que hoy es honrada desde la exigencia de la música académica.

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Dato:

Entradas en Teleticket: entre S/88 y S/179.