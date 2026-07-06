Julio Velarde continuará al frente del BCRP: Keiko Fujimori confirmó su permanencia por cinco años

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Julio Velarde aceptó continuar al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) durante el periodo 2026-2031, luego de que Keiko Fujimori, le solicitara permanecer en el cargo durante una reunión realizada como parte del proceso de transición.

El encuentro formó parte de las primeras actividades de Fujimori luego de recibir sus credenciales como presidenta electa. Durante la cita, Velarde le presentó un balance de la situación macroeconómica del país y las perspectivas para los próximos meses, las cuales la mandataria calificó de optimistas. No obstante, advirtió que uno de los principales riesgos para la economía sigue siendo un eventual fenómeno de El Niño.

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"Mi sonrisa se debe a esta presentación tan optimista que nos ha dado el señor Velarde. Por supuesto que existe la preocupación por el fenómeno de El Niño y para eso vamos a tener que tomar todas las medidas de prevención adecuadas para evitar mayores desastres", señaló.

Keiko destaca la gestión de Velarde y le pide continuar por un nuevo quinquenio

Tras referirse al panorama económico, Fujimori recordó que el nuevo Congreso bicameral tendrá la responsabilidad de designar a cuatro integrantes del directorio del Banco Central de Reserva, entre ellos a quien ejercerá la presidencia de la institución.

En ese contexto, sostuvo que los resultados alcanzados por el BCRP en el control de la inflación y la estabilidad monetaria justifican la continuidad de Velarde, a quien atribuyó el desempeño de la entidad durante los últimos años.

"He querido venir a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más. Yo creo que esta noticia va a ser saludada por los peruanos y también por las entidades financieras que valoran y aplauden la gran labor del Banco Central de Reserva del Perú encabezado por Julio Velarde", afirmó.

La continuidad de Velarde era uno de los temas más esperados por los mercados y los agentes económicos tras las elecciones generales, ya que la permanencia del presidente del BCRP era vista como una señal de estabilidad y continuidad en la conducción de la política monetaria.

"Acepto con el mayor gusto": Velarde confirma que permanecerá al frente del Banco Central

Luego del pedido formulado por la presidenta electa, Julio Velarde agradeció la confianza depositada en su gestión y confirmó de inmediato que aceptaba continuar al frente del Banco Central durante el próximo quinquenio.

"Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y, si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, sí acepto con el mayor gusto y pienso dedicarme lo mejor posible", respondió.

Tras escuchar su respuesta, Fujimori reconoció que no esperaba una decisión tan rápida y calificó la permanencia de Velarde como "una gran noticia para el Perú", al considerar que brinda confianza en un escenario donde el país enfrenta importantes desafíos económicos y climáticos.

Julio Velarde preside el Banco Central de Reserva desde 2006 y ha sido ratificado en el cargo por gobiernos de distintas orientaciones políticas. Durante su gestión, la entidad ha enfrentado episodios como la crisis financiera internacional de 2008, la pandemia de la COVID-19 y recientes periodos de incertidumbre política, manteniendo como objetivo principal la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Con su continuidad para el periodo 2026-2031, el nuevo Gobierno apuesta por preservar esa línea de conducción y reforzar la confianza de los mercados e inversionistas.