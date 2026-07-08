HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Caso Camila: ¿Keiko apoyará a las niñas víctimas de abuso o no? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Economía

Gobierno declara de interés nacional foro sobre uranio y litio ante la creciente demanda de minerales críticos

El foro busca reunir a representantes del Estado y expertos para discutir el potencial del litio y uranio en el desarrollo minero y energético del Perú, en el marco de la transición energética.

Gobierno declara de interés nacional foro sobre uranio y litio ante la creciente demanda de minerales críticos.
Gobierno declara de interés nacional foro sobre uranio y litio ante la creciente demanda de minerales críticos. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

Mientras el litio y el uranio ganan protagonismo en la carrera global por asegurar el suministro de minerales estratégicos, el Gobierno peruano decidió poner ambos recursos en la agenda nacional. A través de un decreto supremo, el Ejecutivo declaró de interés nacional la realización del I Foro Internacional 'Uranio y Litio: pilares del liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo', que se desarrolla este 7 y 8 de julio en Lima.

Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-EM, que encarga la organización del encuentro al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El objetivo es reunir a representantes del Estado, especialistas, académicos y actores del sector privado para discutir el papel que podrían desempeñar estos minerales en el desarrollo del país y en el contexto de la transición energética.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 07/07/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Aguinaldo por Fiestas Patrias 2026: quiénes recibirán S/300 y cuáles son los requisitos para cobrarlo

lr.pe

En los últimos años, tanto el litio como el uranio han adquirido mayor relevancia por su uso en industrias que avanzan hacia tecnologías de menor impacto ambiental. El litio es un insumo fundamental para la fabricación de baterías utilizadas en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, mientras que el uranio es el combustible empleado en centrales nucleares para generar electricidad.

Aunque el Perú todavía no figura entre los principales productores de estos minerales, el Ejecutivo sostiene que el país cuenta con potencial geológico para desarrollar ambos recursos y considera que ese escenario amerita abrir una discusión técnica sobre las oportunidades y los desafíos que implicaría su aprovechamiento.

PUEDES VER: ¿Cuánto recibirás de gratificación por Fiestas Patrias? Claves para calcular el monto

lr.pe

El foro reunirá a especialistas para debatir el potencial del uranio y el litio en el Perú

El encuentro reunirá a autoridades, investigadores, empresas y especialistas de los sectores minero, energético y tecnológico para analizar el potencial del uranio y el litio en el país.

Las exposiciones abordarán la exploración de minerales críticos, la transición energética, la atracción de inversiones, la sostenibilidad, la gestión ambiental y el uso de tecnología para el desarrollo de ciudades inteligentes.

Además, según el decreto, el foro buscará fortalecer la cooperación internacional y promover el intercambio de experiencias sobre el aprovechamiento sostenible de estos recursos, así como debatir su desarrollo bajo un enfoque de gobernanza territorial que considere criterios ambientales y sociales, así como a las comunidades de las zonas de influencia.

PUEDES VER: Compañía Minera San Ignacio de Morococha inicia una nueva etapa tras aprobación de su reestructuración

lr.pe

El interés del Gobierno no implica nuevos proyectos, pero sí abre el debate sobre minerales estratégicos

La declaración de interés nacional no autoriza nuevas operaciones mineras ni modifica las reglas para explorar o explotar uranio y litio. Su objetivo es respaldar la realización del foro y facilitar su organización.

El decreto también dispone que el evento será financiado con el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Vivienda, sin generar gastos adicionales para el Tesoro Público.

Con esta decisión, el Ejecutivo incorpora al uranio y al litio en la agenda pública y abre un espacio para discutir el potencial geológico del Perú, las oportunidades de inversión y los desafíos que plantea el desarrollo de estos minerales estratégicos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Compañía Minera San Ignacio de Morococha inicia una nueva etapa tras aprobación de su reestructuración

Compañía Minera San Ignacio de Morococha inicia una nueva etapa tras aprobación de su reestructuración

LEER MÁS
Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026: Perú impulsará 66 proyectos por más de US$64.075 millones

Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026: Perú impulsará 66 proyectos por más de US$64.075 millones

LEER MÁS
Exploración minera en Perú: solo el 0,3% del territorio está explorado y 69 proyectos para 2026 suman más de US$757 millones

Exploración minera en Perú: solo el 0,3% del territorio está explorado y 69 proyectos para 2026 suman más de US$757 millones

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, miércoles 8 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 8 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Gratificación de julio 2026: trabajadoras del hogar tienen derecho a este beneficio incluso sin contrato

Gratificación de julio 2026: trabajadoras del hogar tienen derecho a este beneficio incluso sin contrato

LEER MÁS
Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

LEER MÁS
Julio Velarde continuará al frente del BCRP: Keiko Fujimori confirmó su permanencia por cinco años más

Julio Velarde continuará al frente del BCRP: Keiko Fujimori confirmó su permanencia por cinco años más

LEER MÁS
¿Cómo saber si tienes multas de la ATU en 2025? Link oficial para consultar infracciones con número de placa o acta de fiscalización

¿Cómo saber si tienes multas de la ATU en 2025? Link oficial para consultar infracciones con número de placa o acta de fiscalización

LEER MÁS
Canasta básica sube en Perú: un hogar necesita S/1.848 al mes para no ser pobre, según el INEI

Canasta básica sube en Perú: un hogar necesita S/1.848 al mes para no ser pobre, según el INEI

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025