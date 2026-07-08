Gobierno declara de interés nacional foro sobre uranio y litio ante la creciente demanda de minerales críticos. | Composición LR/IA

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Mientras el litio y el uranio ganan protagonismo en la carrera global por asegurar el suministro de minerales estratégicos, el Gobierno peruano decidió poner ambos recursos en la agenda nacional. A través de un decreto supremo, el Ejecutivo declaró de interés nacional la realización del I Foro Internacional 'Uranio y Litio: pilares del liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo', que se desarrolla este 7 y 8 de julio en Lima.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-EM, que encarga la organización del encuentro al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El objetivo es reunir a representantes del Estado, especialistas, académicos y actores del sector privado para discutir el papel que podrían desempeñar estos minerales en el desarrollo del país y en el contexto de la transición energética.

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En los últimos años, tanto el litio como el uranio han adquirido mayor relevancia por su uso en industrias que avanzan hacia tecnologías de menor impacto ambiental. El litio es un insumo fundamental para la fabricación de baterías utilizadas en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, mientras que el uranio es el combustible empleado en centrales nucleares para generar electricidad.

Aunque el Perú todavía no figura entre los principales productores de estos minerales, el Ejecutivo sostiene que el país cuenta con potencial geológico para desarrollar ambos recursos y considera que ese escenario amerita abrir una discusión técnica sobre las oportunidades y los desafíos que implicaría su aprovechamiento.

El foro reunirá a especialistas para debatir el potencial del uranio y el litio en el Perú

El encuentro reunirá a autoridades, investigadores, empresas y especialistas de los sectores minero, energético y tecnológico para analizar el potencial del uranio y el litio en el país.

Las exposiciones abordarán la exploración de minerales críticos, la transición energética, la atracción de inversiones, la sostenibilidad, la gestión ambiental y el uso de tecnología para el desarrollo de ciudades inteligentes.

Además, según el decreto, el foro buscará fortalecer la cooperación internacional y promover el intercambio de experiencias sobre el aprovechamiento sostenible de estos recursos, así como debatir su desarrollo bajo un enfoque de gobernanza territorial que considere criterios ambientales y sociales, así como a las comunidades de las zonas de influencia.

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El interés del Gobierno no implica nuevos proyectos, pero sí abre el debate sobre minerales estratégicos

La declaración de interés nacional no autoriza nuevas operaciones mineras ni modifica las reglas para explorar o explotar uranio y litio. Su objetivo es respaldar la realización del foro y facilitar su organización.

El decreto también dispone que el evento será financiado con el presupuesto del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Vivienda, sin generar gastos adicionales para el Tesoro Público.

Con esta decisión, el Ejecutivo incorpora al uranio y al litio en la agenda pública y abre un espacio para discutir el potencial geológico del Perú, las oportunidades de inversión y los desafíos que plantea el desarrollo de estos minerales estratégicos.