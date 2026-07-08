Ganadores del Perú Bakery National Selection 2026 representarán al país en campeonatos mundiales de Francia e Italia

Este evento, que se desarrolla en el Complejo Ferial Villa de Chorrillos, espera reunir a 25.000 asistentes y posicionar al país como líder en la panadería a nivel internacional. | Foto: difusión

Este evento, que se desarrolla en el Complejo Ferial Villa de Chorrillos, espera reunir a 25.000 asistentes y posicionar al país como líder en la panadería a nivel internacional. | Foto: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La primera edición del Perú Bakery National Selection se realiza como parte de la feria Gastromaq 2026 y convoca a más de 50 finalistas de cinco regiones del país. Los participantes compiten en seis certámenes nacionales e internacionales con el objetivo de integrar las selecciones que representarán oficialmente al Perú en campeonatos mundiales de Francia e Italia.

Para asegurar una evaluación bajo criterios internacionales, el reconocido maestro italiano Davide Malizia, seis veces campeón mundial de pastelería y considerado una de las figuras más importantes del sector, llegará al país para liderar el jurado. Su presencia permitirá que los competidores sean calificados con estándares de nivel mundial.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

El evento reúne a diez escuelas e instituciones especializadas y se posiciona como el encuentro técnico más importante del país para la panadería, pastelería, chocolatería y heladería. Las competencias se desarrollan en la feria Gastromaq 2026, en el Complejo Ferial Villa, en Chorrillos, Lima, donde se espera la asistencia de cerca de 25.000 visitantes vinculados al rubro gastronómico.

Circuito de campeones

Por primera vez, seis concursos se realizan en un mismo espacio. Entre ellos figura el Perú Bakery Championship 2026, clasificatorio al prestigioso Mondial du Pain de Francia; el Concurso Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, en alianza con The Pastry Lab de España; y el Perú Panettone Championship 2026, dirigido a especialistas en panetones artesanales.

También forman parte del circuito el Perú Pastry Championship 2026, que integra pruebas de pastelería, chocolatería y heladería, además de piezas artísticas de alta complejidad; el Campeonato Nacional de Cake Design y Pastillaje 2026; y el Campeonato Nacional de Tiramisú 2026, centrado en la técnica y el balance de sabores de este tradicional postre.

El Perú Bakery National Selection marca un avance importante en la profesionalización de la panadería y pastelería peruana. Más allá de elegir a los ganadores, la iniciativa busca formar una nueva generación de talentos capaces de representar al país en competencias internacionales de alto nivel.