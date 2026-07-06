Perú se posiciona como el país con mejor reputación en América Latina, ocupando el puesto 25 en el ranking RepCore Nations 2026, superando a potencias como EE. UU. y China. | Foto: composición LR

Perú se posiciona como el país con mejor reputación en América Latina, ocupando el puesto 25 en el ranking RepCore Nations 2026, superando a potencias como EE. UU. y China. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Perú se consolidó como el país con mejor reputación internacional en América Latina al ubicarse en el puesto 25 del reciente ranking RepCore Nations 2026. Este estudio, elaborado por la agencia Reputation Lab —especializada en evaluar los activos intangibles de las economías del mundo—, posiciona al territorio peruano como la única economía latinoamericana dentro del top 30 global, superando a grandes potencias como Estados Unidos y China.

Para esta clasificación, se analizó una muestra de 124,014 evaluaciones en línea aplicadas en 36 países, lo que permitió medir la percepción global de las 60 economías más grandes del mundo. La evaluación contempló indicadores clave como admiración, respeto y confianza, junto a 22 atributos de los ámbitos económico, político, social, cultural y ambiental. Los hallazgos fueron difundidos en un seminario web internacional a cargo de la organización londinense City Nation Place.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Perú por encima de Brasil y Chile en ranking de reputación internacional 2026

De acuerdo con el ranking RepCore Nations 2026, Perú ocupa el puesto 25 a nivel mundial, lo que lo convierte en el país con la mejor reputación internacional de América Latina y el único de la región dentro del top 30. Detrás se ubicaron otras cinco naciones latinoamericas como Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia, todos incluidos entre las 50 naciones con mejor reputación internacional del estudio.

Así quedó el ranking de los países latinoamericanos mejor posicionados en el RepCore Nations 2026:

Perú (puesto 25)

(puesto 25) Brasil (puesto 31)

(puesto 31) Chile (puesto 33)

(puesto 33) Argentina (puesto 36)

(puesto 36) México (puesto 41)

(puesto 41) Colombia (puesto 50)

Ranking RepCore Nation 2026.

Japón y Canadá lideran ranking RepCore Nations 2026

Tras avanzar siete posiciones frente a la edición anterior, Japón se convirtió en el país con la mejor reputación internacional en el RepCore Nations 2026, superando a Canadá y Suiza. En tanto Australia, Dinamarca, Noruega, Italia, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia, naciones reconocidas por su estabilidad institucional, calidad de vida y la confianza que generan en el ámbito internacional, completan el top 10 de esta clasificación global.

Cabe destacar que este informe también mostró un deterioro general de la reputación internacional entre las 60 economías evaluadas. De ese total, 43 registraron una disminución en su valoración, 14 mejoraron y tres mantuvieron sus resultados.