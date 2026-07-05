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Nació sin manos ni piernas, tiene 16 años y sueña con ser médico: la historia de Dalmacio conmueve en Lambayeque

Dalmacio Céspedes tiene 16 años, vive en una comunidad altoandina de Lambayeque y recibió una media beca para prepararse para la universidad. Sin embargo, necesita apoyo económico para no abandonar su camino hacia la carrera de Medicina.

Dalmacio necesita apoyo para costear su movilidad diaria hacia la academia.
Dalmacio necesita apoyo para costear su movilidad diaria hacia la academia. | Composición LR | Andina
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A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en el caserío de Lanchipampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, en Lambayeque, un adolescente de 16 años ha demostrado que la fuerza de voluntad puede imponerse a las mayores adversidades. Dalmacio Céspedes Manayay nació sin manos ni piernas, pero esa condición nunca le impidió convertirse en uno de los mejores estudiantes de su colegio ni soñar con ser médico.

Este 2026 culminará el quinto de secundaria en la institución educativa N.° 10083 de Lanchipampa, donde integra el cuadro de mérito gracias a su destacado rendimiento académico. Sus profesores lo describen como un ejemplo de perseverancia, disciplina y resiliencia, cualidades que le han permitido superar barreras que parecían imposibles.

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Dalmacio escribe en la pizarra y usa tecnología pese a las dificultades

En las aulas, Dalmacio sorprende por su capacidad para desenvolverse con total autonomía. Escribe en la pizarra utilizando sus extremidades adaptadas y maneja con facilidad celulares y tabletas, herramientas que emplea para reforzar sus estudios.

Fuera del colegio también rompe estereotipos. Recorre sin dificultad los accidentados caminos de su comunidad y disfruta jugando fútbol con sus compañeros, donde ocupa la posición de arquero. Quienes lo conocen recuerdan que desde pequeño siempre fue un niño alegre que compartía tardes jugando canicas con sus amigos.

Mientras tanto, la institución educativa donde estudia es mejorada mediante el programa Manos a la Obra, impulsado por el Gobierno Regional de Lambayeque, con trabajos de mantenimiento e implementación. Para el adolescente, esas aulas representan el espacio donde construye el futuro que tanto anhela.

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Su mayor sueño es ingresar a Medicina en Lambayeque

Aunque destaca especialmente en matemática, Dalmacio tiene definido su proyecto de vida: estudiar Medicina Humana para ayudar a las personas que más lo necesiten.

Su meta es ingresar a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Gracias a su excelente desempeño escolar, ya obtuvo una media beca en una academia preuniversitaria, oportunidad que le permitirá prepararse para el exigente examen de admisión.

Sin embargo, la situación económica de su familia pone en riesgo ese objetivo.

Actualmente, necesita apoyo para cubrir los gastos de transporte diario hacia la academia, una alimentación adecuada para continuar con sus estudios y atención médica integral. Además, la única laptop con la que contaba fue un obsequio recibido hace ocho años y dejó de funcionar.

¿Cómo ayudar a Dalmacio?

La historia de Dalmacio evidencia que el talento y el esfuerzo pueden abrir oportunidades, pero también refleja las dificultades que enfrentan muchos jóvenes de las zonas altoandinas para acceder a una educación superior.

Las personas interesadas en brindarle apoyo pueden comunicarse al 951 535 261. El contacto es el profesor Ulises Guevara Paico, quien acompaña al estudiante en este proceso.

Desde las montañas de Incahuasi, Dalmacio continúa preparándose para alcanzar una meta que considera irrenunciable: convertirse en médico para salvar vidas y devolver la esperanza a otras personas, tal como hoy inspira con su historia.

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