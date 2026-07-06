Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados tras los terremotos que dejan más de 3.300 muertos en Venezuela

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en el cementerio La Esperanza de Catia La Mar | AFP

Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en el cementerio La Esperanza de Catia La Mar | AFP

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Más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en el cementerio La Esperanza, en Catia La Mar, después de los terremotos del 24 de junio que devastaron parte de Venezuela. El último balance oficial sitúa la tragedia en 3.342 fallecidos, 16.740 heridos y miles de personas afectadas por el colapso de edificios, sobre todo en La Guaira y Caracas, donde continúan las tareas de rescate y la búsqueda de desaparecidos.

Las autoridades organizaron una hilera de fosas individuales para dar sepultura a las víctimas que aún no han sido identificadas. Cada tumba quedó marcada con una placa de "Identificación especial", un código de registro y la fecha del fallecimiento, con el objetivo de facilitar un eventual reconocimiento por parte de sus familiares. Antes del entierro, los equipos oficiales fotografiaron cada cadáver y numeraron las parcelas a fin de preservar su identificación.

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Panamá rastrea ayuda enviada con dispositivos AirTag

La ayuda humanitaria enviada desde Panamá también forma parte de la respuesta internacional al desastre. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, explicó que colocó dispositivos AirTag dentro de cajas con pañales, agua y otros suministros con el objetivo de conocer el recorrido de las donaciones y responder a los ciudadanos que participaron en la recolección.

Según detalló, cuatro dispositivos llegaron a La Guaira, mientras que otro apareció en Maturín, una ubicación que llamó su atención. Aun así, evitó sacar conclusiones y planteó que la carga pudo terminar en manos de una familia desplazada. Además, informó que un nuevo avión con 16 toneladas de insumos salió hacia Venezuela, dentro de un puente aéreo que ya suma 10 vuelos.

Delcy Rodríguez descarta un estallido social

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó las versiones sobre un posible estallido social durante los actos por la independencia del país. "Aquí lo que hay es solidaridad profunda de nuestro pueblo", afirmó al responder a las críticas por la gestión de la emergencia.

La mandataria también anunció la creación de una unidad especial para atender desastres naturales bajo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y designó al ingeniero Francisco Garcés como nuevo titular del Ministerio de Transporte. La exministra Jacqueline Faría pasó a dirigir la Gran Misión Venezuela Renace, organismo encargado de coordinar la reconstrucción de viviendas e infraestructura dañadas.

Damnificados claman por recuperar cuerpos entre escombros

Mientras avanzan las operaciones de rescate, numerosas familias permanecen cerca de edificios colapsados con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. En La Guaira, la magnitud del desastre superó la capacidad de morgues y hospitales, lo que obligó a habilitar un depósito temporal destinado a almacenar los cuerpos recuperados.

Entre quienes esperan noticias está Zuly, madre de un joven de 23 años desaparecido tras el derrumbe de la panadería donde trabajaba. "De aquí no me voy sin mi hijo", expresó a AFP. La mujer aseguró que encontró su motocicleta y casco entre los restos del inmueble y mantiene la esperanza de recuperarlos para darles un entierro digno.