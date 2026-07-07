HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026: Perú impulsará 66 proyectos por más de US$64.075 millones

Un total de 66 iniciativas distribuidas en 19 departamentos integran la nueva Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026. Este portafolio, presentado por el Ministerio de Energía y Minas, asciende a una inversión estimada de US$64.075 millones, lo que representa un crecimiento del 1,7% frente a la actualización de octubre de 2025.

Las transferencias económicas mineras hacia los tres niveles de gobierno superaron los S/10.045 millones al cierre de 2025.
Las transferencias económicas mineras hacia los tres niveles de gobierno superaron los S/10.045 millones al cierre de 2025. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026, conformada por 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos del país, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones.

Únete a nuestro canal de política y economía

El informe señala que Perú se consolida como una de las principales potencias mineras del mundo, al ocupar el tercer lugar en producción mundial de cobre y el segundo en plata y zinc, además del segundo puesto en oro en Latinoamérica, según cifras del United States Geological Survey (USGS, 2026).

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ OCURRE EN CAMPO DE MARTE? ENTREVISTA A CANDIDATO DE JESÚS MARÍA | QUE NO SE TE OLVIDE

Con respecto al desarrollo territorial, la actividad minera genera transferencias económicas hacia el Gobiernos nacional, los Gobiernos regionales y locales mediante canon minero, regalías mineras legales y contractuales, y el pago por derecho de vigencia y penalidad. Al cierre del año 2025, dichas transferencias superaron los S/10.045 millones, consolidándose como la segunda transferencia anual más alta que se haya registrado.

La inversión prevista representa un incremento de 1,7% (US$1.070 millones) respecto de lo reportado en la Cartera de Proyectos de Inversión Minera – Actualización octubre 2025 (65 proyectos – US$63.005 millones).

Inversiones según ubicación del proyecto

Cajamarca, Apurímac y Arequipa lideran la inversión minera en el Perú, al concentrar el 57,9% del portafolio total en megaproyectos clave de cobre y hierro. La cartera restante se distribuye de manera descentralizada en regiones con inversiones intermedias, bloques relevantes y zonas de producción polimetálica de menor escala.

Cajamarca se mantiene como el principal destino de inversión minera del país

Cajamarca se mantiene como el principal destino de inversión minera del país.

PUEDES VER: Gratificación julio 2026: 5 consejos para invertir tu dinero y evitar deudas

lr.pe

Inversiones según el tipo de proyecto

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 clasifica las iniciativas de inversión en dos grandes categorías: proyectos greenfield y proyectos brownfield. Los proyectos greenfield corresponden a nuevas iniciativas mineras desarrolladas en áreas donde no existen operaciones extractivas previas, lo que implica el desarrollo integral de infraestructura minera, procesamiento, transporte y servicios auxiliares.

Por su parte, los proyectos brownfield se ejecutan en unidades mineras en operación o en zonas previamente intervenidas por actividad minera y se orientan principalmente a ampliar la capacidad operativa, extender la vida útil de las minas, optimizar procesos productivos o incorporar nuevos depósitos mineralizados.

PUEDES VER: Ley de Mecenazgo Deportivo: nuevos beneficios tributarios por donaciones a deportistas

lr.pe

Entre los principales proyectos greenfield destacan, por sus mayores montos de inversión, Conga (US$4.800 millones), El Galeno (US$3.500 millones), Hierro Apurímac (US$2.900 millones), Río Blanco (US$2.792 millones), Los Chancas (US$2.600 millones), Michiquillay (US$2.500 millones), La Granja (US$2.400 millones), Cañariaco (US$2.160 millones) y Zafranal (US$1.900 millones).

Por otro lado, los proyectos brownfield agrupan 36 iniciativas con una inversión conjunta de US$23.471 millones. Dentro de esta categoría, los proyectos de reposición concentran la mayor inversión, con 10 iniciativas que suman US$8.276 millones.

Los proyectos greenfield equivalen al 63% de la inversión total de la cartera, mientras que los proyectos brownfield, al 37%.

Los proyectos greenfield equivalen al 63% de la inversión total de la cartera, mientras que los proyectos brownfield, al 37%.

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 refleja el dinamismo del sector y el interés por desarrollar nuevas operaciones, así como por ampliar y optimizar minas ya existentes. Con una mayor inversión prevista para este año y una distribución que alcanza a 19 departamentos, el portafolio busca fortalecer la competitividad del Perú como uno de los principales productores mineros del mundo y generar un impacto económico a través de la ejecución de proyectos, la creación de empleo y el incremento de las transferencias de recursos hacia las regiones y gobiernos locales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Exploración minera en Perú: solo el 0,3% del territorio está explorado y 69 proyectos para 2026 suman más de US$757 millones

Exploración minera en Perú: solo el 0,3% del territorio está explorado y 69 proyectos para 2026 suman más de US$757 millones

LEER MÁS
OMI plantea al próximo gobierno 5 acciones urgentes para frenar la minería ilegal

OMI plantea al próximo gobierno 5 acciones urgentes para frenar la minería ilegal

LEER MÁS
SUNAT: recaudación tributaria creció 28,6% en junio, su tasa más alta en 50 meses

SUNAT: recaudación tributaria creció 28,6% en junio, su tasa más alta en 50 meses

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio Velarde continuará al frente del BCRP: Keiko Fujimori confirmó su permanencia por cinco años

Julio Velarde continuará al frente del BCRP: Keiko Fujimori confirmó su permanencia por cinco años

LEER MÁS
Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

LEER MÁS
Gratificación CAS: tres ministerios siguen sin pronunciarse sobre el pago del 100% en julio, ¿qué están pidiendo los trabajadores?

Gratificación CAS: tres ministerios siguen sin pronunciarse sobre el pago del 100% en julio, ¿qué están pidiendo los trabajadores?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 6 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 6 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Gobierno y sindicatos acuerdan aumentos salariales para trabajadores públicos desde 2027: estos son los montos por régimen

Gobierno y sindicatos acuerdan aumentos salariales para trabajadores públicos desde 2027: estos son los montos por régimen

LEER MÁS
Contraloría advierte que el crédito suplementario de S/9,596 millones no explica su impacto en las cuentas fiscales

Contraloría advierte que el crédito suplementario de S/9,596 millones no explica su impacto en las cuentas fiscales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025