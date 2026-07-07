Las transferencias económicas mineras hacia los tres niveles de gobierno superaron los S/10.045 millones al cierre de 2025. | Composición LR/IA

Las transferencias económicas mineras hacia los tres niveles de gobierno superaron los S/10.045 millones al cierre de 2025. | Composición LR/IA

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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026, conformada por 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos del país, con una inversión conjunta estimada en US$64.075 millones.

El informe señala que Perú se consolida como una de las principales potencias mineras del mundo, al ocupar el tercer lugar en producción mundial de cobre y el segundo en plata y zinc, además del segundo puesto en oro en Latinoamérica, según cifras del United States Geological Survey (USGS, 2026).

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Con respecto al desarrollo territorial, la actividad minera genera transferencias económicas hacia el Gobiernos nacional, los Gobiernos regionales y locales mediante canon minero, regalías mineras legales y contractuales, y el pago por derecho de vigencia y penalidad. Al cierre del año 2025, dichas transferencias superaron los S/10.045 millones, consolidándose como la segunda transferencia anual más alta que se haya registrado.

La inversión prevista representa un incremento de 1,7% (US$1.070 millones) respecto de lo reportado en la Cartera de Proyectos de Inversión Minera – Actualización octubre 2025 (65 proyectos – US$63.005 millones).

Inversiones según ubicación del proyecto

Cajamarca, Apurímac y Arequipa lideran la inversión minera en el Perú, al concentrar el 57,9% del portafolio total en megaproyectos clave de cobre y hierro. La cartera restante se distribuye de manera descentralizada en regiones con inversiones intermedias, bloques relevantes y zonas de producción polimetálica de menor escala.

Cajamarca se mantiene como el principal destino de inversión minera del país.

Inversiones según el tipo de proyecto

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 clasifica las iniciativas de inversión en dos grandes categorías: proyectos greenfield y proyectos brownfield. Los proyectos greenfield corresponden a nuevas iniciativas mineras desarrolladas en áreas donde no existen operaciones extractivas previas, lo que implica el desarrollo integral de infraestructura minera, procesamiento, transporte y servicios auxiliares.

Por su parte, los proyectos brownfield se ejecutan en unidades mineras en operación o en zonas previamente intervenidas por actividad minera y se orientan principalmente a ampliar la capacidad operativa, extender la vida útil de las minas, optimizar procesos productivos o incorporar nuevos depósitos mineralizados.

Entre los principales proyectos greenfield destacan, por sus mayores montos de inversión, Conga (US$4.800 millones), El Galeno (US$3.500 millones), Hierro Apurímac (US$2.900 millones), Río Blanco (US$2.792 millones), Los Chancas (US$2.600 millones), Michiquillay (US$2.500 millones), La Granja (US$2.400 millones), Cañariaco (US$2.160 millones) y Zafranal (US$1.900 millones).

Por otro lado, los proyectos brownfield agrupan 36 iniciativas con una inversión conjunta de US$23.471 millones. Dentro de esta categoría, los proyectos de reposición concentran la mayor inversión, con 10 iniciativas que suman US$8.276 millones.

Los proyectos greenfield equivalen al 63% de la inversión total de la cartera, mientras que los proyectos brownfield, al 37%.

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 refleja el dinamismo del sector y el interés por desarrollar nuevas operaciones, así como por ampliar y optimizar minas ya existentes. Con una mayor inversión prevista para este año y una distribución que alcanza a 19 departamentos, el portafolio busca fortalecer la competitividad del Perú como uno de los principales productores mineros del mundo y generar un impacto económico a través de la ejecución de proyectos, la creación de empleo y el incremento de las transferencias de recursos hacia las regiones y gobiernos locales.