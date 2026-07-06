Clip de personas atrapadas en un ascensor no corresponde a los terremotos de Venezuela: fue grabado en Tailandia en marzo de 2025

LO FALSO:

Recientemente se ha difundido el video de personas atrapadas en un ascensor a causa de los terremotos ocurridos en Venezuela.

LO VERDADERO:

La verificación mediante búsqueda inversa y, luego, palabras clave en Google indicó que el hecho se registró el 28 de marzo de 2025 en Myanmar, con efectos en zonas cercanas como Tailandia, donde se grabó el video.

Recientemente, en plataformas como Facebook, Instagram, X y Threads, ha circulado un video en el que se observa a personas atrapadas en un ascensor que, según usuarios, intentaban salir de un edificio durante los últimos sismos ocurridos en Venezuela. No obstante, esta afirmación es falsa.

Capturas del video. Foto: Redes sociales

Una búsqueda inversa con Google Lens permitió encontrar el mismo video en un artículo de SBS News, servicio de noticias de SBS, una de las principales cadenas de televisión de Corea del Sur, publicado el 8 de abril de 2025. En este se relató el caso de varias personas que quedaron atrapadas en un ascensor durante un terremoto, luego de usarlo para evacuar un edificio. No se especificó en qué país ocurrió.

Búsqueda del clip con Google Lens. Foto: Google Lens

Nota publicada por SBS News data del 8 de abril de 2025. Foto: SBS News

SBS atribuyó el video a la cuenta de Instagram @literallyfact. No obstante, al intentar acceder a ella, no se encontraron resultados.

Instagram no muestra el usuario @literallyfact. Foto: Instagram

A partir de la mencionada nota, se realizó un análisis más detallado del video: se ampliaron algunos fotogramas y se encontraron detalles relevantes, como la fecha de grabación del incidente, 28 de marzo de 2025, y la presencia de textos en idioma tailandés.

Detalles (fecha e idioma) detectados en el video. Foto: Redes sociales

Con estas pistas, se ejecutó una búsqueda en Google con las palabras clave “28 de marzo”, “2025”, “terremoto” y “Tailandia”. Como resultado, se encontraron diversas publicaciones de medios internacionales, entre ellos CNN, DW y BBC, que informaron sobre un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en Myanmar, cuyas ondas sísmicas afectaron a países aledaños, como Tailandia y China.

Nota vinculada al terremoto publicada por CNN. Foto: CNN

Nota vinculada al terremoto publicada por DW. Foto: DW

Nota vinculada al terremoto publicada por BBC. Foto: BBC

Según los reportes, el sismo provocó derrumbes, interrupciones de servicios básicos y otras afectaciones en zonas urbanas. DW informó que el desastre dejó más de 150 fallecidos, además de un alto número de heridos y desaparecidos. Por su parte, BBC y CNN destacaron la magnitud del terremoto y su impacto en ciudades como Bangkok, donde varios edificios resultaron dañados y se activaron operativos de emergencia.

Por lo mencionado en líneas anteriores, el clip viral no corresponde a los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, sino a un sismo registrado el 28 de marzo de 2025 que afectó a Myanmar y países cercanos, como Tailandia, donde fue grabado el video.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido un video de personas atrapadas en un ascensor que fue atribuido falsamente a los recientes sismos en Venezuela. Sin embargo, tras una verificación con búsqueda inversa y el análisis de distintos elementos del material, se comprobó que corresponde a un terremoto ocurrido el 28 de marzo de 2025 en Myanmar, con repercusiones en Tailandia, donde fue grabado.