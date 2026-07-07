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La controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo capítulo luego de que el exfutbolista difundiera un video en el que busca sustentar sus cuestionamientos sobre el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. Sin embargo, semanas antes de la publicación de ese material, la figura de ATV ya había rechazado categóricamente las acusaciones y había advertido que tomaría acciones legales si no se presentaban pruebas que las respaldaran.

Fue el jueves 18 de junio cuando, durante una edición de 'Magaly TV: la firme', Medina Vela apareció junto a su abogado, Fernando Ugaz, para desmentir las afirmaciones que el exfutbolista venía realizando sobre un supuesto incumplimiento de sus horas de servicio comunitario. En esa oportunidad, la conductora calificó dichas versiones de "bazofias", retó al exseleccionado nacional a demostrar sus acusaciones con evidencias y aseguró que, de no hacerlo, procedería a demandarlo.

Según Jefferson Farfán, Magaly Medina solo habría hecho 6 minutos de servicio comunitario.

Magaly Medina y la vez que retó a Jefferson Farfán a presentar pruebas en su contra

Tres semanas antes, Magaly Medina dedicó varios minutos a responder a las afirmaciones de Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de su servicio comunitario. Acompañada de su abogado, la presentadora sostuvo que hasta ese momento no existía ninguna comunicación oficial del juzgado que la obligara a pronunciarse sobre el tema, por lo que cuestionó que el exfutbolista pretendiera exigirle explicaciones a través de declaraciones públicas.

Asimismo, rechazó las acusaciones en su contra, las calificó como afirmaciones sin sustento e insistió en que quienes las formulaban debían demostrar con evidencias cada uno de sus señalamientos.

Lejos de quedarse en una respuesta mediática, la ‘Urraca’ aseguró que estaba dispuesta a llevar el caso a la vía legal si las imputaciones continuaban sin respaldo. Incluso, reveló que había solicitado a su defensa evaluar acciones judiciales contra todas las personas que, según dijo, contribuían a difundir información que consideraba falsa y perjudicial para su imagen.

“Si este señor no muestra todas las mentiras, toda la bazofia que está diciendo, yo le he pedido a usted (su abogado) que contrataque y los demande a todos los que haya que querellar, a todos esos bocones que andan repitiendo como si hubieran visto pruebas. […] A mí me encantaría que el juzgado le diga: señor, deme sus pruebas. Ah, usted firmó y salió. Pruébeme que firmé y salí. Pruébelo”, indicó.

Las contundentes pruebas de Jefferson Farfán contra Magaly Medina

Luego de varios días anunciando que revelaría evidencias para respaldar sus afirmaciones, Jefferson Farfán difundió un video de aproximadamente 22 minutos en su canal de YouTube. En la producción, el ex Alianza Lima expone una investigación con la que busca cuestionar la versión ofrecida por Magaly Medina sobre el cumplimiento del servicio comunitario que le fue impuesto por mandato judicial.

A lo largo del reportaje, la ‘Foquita’ compara la documentación mostrada previamente por la conductora con imágenes obtenidas por su equipo durante los días en que, según los registros oficiales, debía realizar dichas labores. De acuerdo con su versión, existirían diferencias entre las horas consignadas en los documentos y el tiempo que realmente permaneció en el lugar donde debía cumplir la sanción.

El material recuerda que Medina exhibió un certificado respaldado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la parroquia correspondiente, en el que consta que completó 76 horas de servicio comunitario distribuidas en ocho jornadas. No obstante, el exseleccionado nacional sostiene que las grabaciones recopiladas muestran una realidad distinta.