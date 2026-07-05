Raúl Samillán: "Traer a Keiko Fujimori solo generará más confrontación en Puno"

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Keiko Fujimori no la tendría fácil si llega al altiplano puneño, en atención a las invitaciones que le formularon públicamente el alcalde de Puno, Javier Ponce, y Óscar Cáceres, de Juliaca.

Raúl Samillán, presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero de 2023, que agrupa a deudos de las protestas en Juliaca, aseguró que el arribo de la mandataria sería una provocación y que podría desencadenar un hecho similar al que vivió Phillip Butters.

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“Las heridas están abiertas. Los dos alcaldes en vez de invitar a Keiko Fujimori deberían de ver cómo se encuentran la ciudad que gobiernan. Son autoridades deslegitimadas. Sus electores no lo quieren”, precisó.

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Recordó que el alcalde de Puno, Javier Ponce, tras los sucesos de 2023, mandó construir un monumento en memoria de las víctimas y, durante la inauguración, fustigó al fujimorismo que, desde el Congreso, avaló al gobierno de Dina Boluarte. Lamentó que ahora exprese apoyo a la mandataria electa.

“Ese tipo de personas que no tiene convicción no deberían llegar al poder. Sobre todo porque no tienen principios y se acomodan según el momento. Ahora de Oscar Cáceres, no nos sorprende porque él fue parte del gobierno fujimorista y personal de seguridad de Vladimir Montesinos”, precisó.

Raúl Samillán, quien perdió a su hermano Marco Antonio Samillán, aseguró que no es “resentimiento” lo que los lleva a sentar posición contra Fujimori, sino la necesidad de alcanzar justicia y rechazar a quien, desde el Congreso, avaló al gobierno de Dina Boluarte.

“Dina Boluarte hizo lo que hizo porque tuvo el aval desde el Congreso del fujimorismo. Fue el fujimorismo que avaló las leyes sobre la Apcì, que deja sin defensa a decenas de personas que no tienen recursos para defenderse de procesos de violaciones a los derechos humanos, entre otros”, aseguró.

Indicó que viajarán a Lima para que el presidente José Balcázar observe la ley que permite que los delitos cometidos durante actos de función por policías y militares se investiguen en el fuero policial militar.

El presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno (FOP) aseguró que todos los que auspician la llegada de Keiko Fujimori al altiplano solo están soliviantando una mayor confrontación y resentimiento, porque el fujimorismo nunca fue una opción en esta parte del país.

“Están generando mayor polarización. Mayor confrontación. Los 96 mil votos que sacaron no significaron nada porque contra Fujimori votaron más de 600 mil electores. Hay operadores que, por intereses, están provocando más desazón y descontento político”, señaló.