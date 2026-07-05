Cuatro fallecidos y 13 heridos tras fatal accidente: miniván y camión colisionaron en Puno
El siniestro ocurrió en el kilómetro 225.300 de la carretera Juliaca-Arequipa, en el distrito de Santa Lucía. La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias del choque.
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Un accidente de tránsito registrado la tarde del sábado 4 de julio en la carretera Juliaca-Arequipa, en la región Puno, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y 13 heridas, informaron las autoridades.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 225.300, en la zona de Santa Lucía, cuando una miniván de transporte de pasajeros impactó por alcance contra un volquete que permanecía detenido en la vía debido a un presunto desperfecto mecánico.
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Choque en la vía Juliaca-Arequipa
De acuerdo con el testimonio del conductor del vehículo de carga, identificado como Hipólito Casiano Vega Jara, la unidad presentó una falla mecánica, por lo que fue estacionada mientras colocaban conos y señalización preventiva antes de ir a solicitar ayuda. Esta versión será corroborada como parte de las investigaciones.
A raíz del fuerte impacto, una persona falleció en el lugar del accidente. Otra víctima murió durante su traslado a Juliaca y dos más perdieron la vida mientras recibían atención médica en el establecimiento de salud de Santa Lucía.
Además, 13 pasajeros resultaron heridos y fueron atendidos inicialmente en el centro de salud de Santa Lucía. Debido a la gravedad de algunas lesiones, varios de ellos fueron derivados posteriormente a una clínica de Juliaca para recibir atención especializada.
La Policía Nacional realizó las diligencias de inspección y recopilación de evidencias en la zona, mientras que el Ministerio Público inició las investigaciones para determinar las causas y eventuales responsabilidades por el accidente.
Entre tanto, los familiares de las víctimas esperan la entrega de los cuerpos, mientras los heridos continúan y reciben atención médica.
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Lista preliminar de heridos
Las autoridades difundieron la siguiente relación preliminar de personas heridas:
- Elvia Apaza Sillo (39)
- Franck Jordan Roque (22)
- Mujer no identificada (45)
- María Flores de Inquilla (70)
- Faustino Caira Uscamayta (46)
- Maycol Evoni Caldas Espinoza (37)
- Nicolás Inquilla Gonzalo (74)
- Jorch Daniel Quispe Silva (16)
- Nely Silva Huertas (39)
- Vianeth Virginia Vilca Casazola (22)
- Manuel Francisco Riega
- L. I. M. (7)
- I. M. (4)