Justicia Itinerante atendió 10 demandas de alimentos y dictó seis sentencias en Sapillica

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Un total de diez demandas de procesos de alimentos atendió el Juzgado de Paz Letrado de Ayabaca con funciones de Investigación Preparatoria, que despacha la jueza Anny Salazar Flores, en el distrito altoandino de Sapillica y emitió sentencia, fijando una pensión alimenticia en favor de niños y niñas, en seis de ellos, durante audiencias únicas realizadas en el frontis de la municipalidad.

El presidente de la Corte y coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad Yone Pedro Li Córdova señaló que el “poder judicial de Sullana, no es una justicia estática, sino es una justicia que camina, que beneficia a los pobladores de centros poblados alejados y más pobres.

Destacó que este año la Comisión de Acceso, en cuanto a la estrategia de trabajo ha dado una dinámica distinta a la justicia itinerante, que se inicia con un trabajo previo de selección y campaña para que en los lugares donde la Corte se va a concentrar, sobre todo de caseríos, se les reciba sus demandas en coordinación con las DEMUNAS, y el juzgado de Ayabaca las programe el día de la jornada.

Atención en Sapillica. Fuente: difusión.

Precisamente de las diez demandas que se recibieron en seis de ellas se realizó audiencias virtuales. En dos de ellas se ejecutaron actas de conciliación y se emitió sentencia; mientras en las otras cuatro también la magistrada dictó su fallo, en tres de ellas por aumento de pensión. Las otras cuatro demandas fueron nuevas, ya han sido notificadas y deberán ser resueltas en el lapso de un mes.

Es importante destacar el trabajo de la especialista Jovani García Vásquez del juzgado de Paz Letrado de Ayabaca, de la Defensa Pública a través del abogado Manuel Daneri Carrasco y de la municipalidad distrital de Sapillica. En la actividad se hizo presente también el RENIEC que hizo entrega de DNI a usuarios y registro a niños por primera vez.