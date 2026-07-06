Rescatan a siete tripulantes de Chimbote tras quedar a la deriva frente a Marcona

Embarcación "Jumeira P." a la deriva: Dramático rescate frente a San Juan de Marcona | Foto: Noticias Red Chimbote

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Siete pescadores de Chimbote fueron rescatados con vida por la Marina de Guerra del Perú luego de que la embarcación Jumeira P. quedara a la deriva y comenzara a hundirse parcialmente a 208 millas de la costa, frente a San Juan de Marcona, en la región Ica. Los tripulantes permanecieron durante varias horas en una balsa de emergencia hasta que una patrullera los ubicó y trasladó a un lugar seguro.

La emergencia se produjo tras un desperfecto mecánico que provocó la rotura de la estructura de la nave. Tras el rescate, los sobrevivientes recibieron atención médica, alimentación y ropa seca a bordo de la patrullera BAP Río Nepeña. Posteriormente, fueron trasladados al puerto de Matarani, en la provincia de Islay, donde arribaron la noche del domingo.

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Patrullera ubicó a los pescadores tras activarse la alerta

La embarcación había zarpado del puerto de Chimbote el viernes 3 de julio cuando sufrió la avería que obligó a la tripulación a abandonar el barco y refugiarse en una balsa salvavidas. Tras recibir la alerta, la Comandancia de Operaciones Guardacostas desplegó la patrullera BAP Río Nepeña, que localizó a los pescadores alrededor de la 1.00 p. m. del sábado.

Uno de los tripulantes presentó fuertes dolores y fue trasladado en ambulancia a un establecimiento de salud para recibir atención médica. Los otros seis permanecen estables, según informaron las autoridades.

Coordinarán el retorno de los sobrevivientes a Chimbote

La lista de rescatados está integrada por César Montes Silva, capitán de la embarcación; José Vílchez Vela, Helpiz Lloclla Arieta, Bartolomé Ríos García, Adler Cartolín Chávez, René Espíritu Yachas y William Huamán Chocce.

Las autoridades indicaron que, una vez culminadas las diligencias correspondientes, coordinarán el retorno de los siete rescatados a la ciudad de Chimbote.