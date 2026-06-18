Disparan contra combi de Los Chaperitos en Carabayllo: ataque dejó a chofer y pasajera heridos

El ataque armado contra la combi sucedió cuando había pasajeros dentro. | Composición LR

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Un ataque armado contra una miniván que realizaba transporte informal dejó a una pasajera y al chofer de la unidad heridos de bala la noche del martes 17 de junio en el distrito de Carabayllo. El hecho ocurrió alrededor de las 10.00 p. m. en la avenida Camino Real, a la altura del grifo Picorp, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra el vehículo.

Según información policial, la unidad atacada, una miniván de placa CLT-571, marca Changan y color blanco, presentaba al menos 13 impactos de bala en la puerta del conductor. Testigos indicaron que los atacantes se desplazaban en una motocicleta lineal negra y, tras efectuar los disparos, huyeron por la avenida Camino Real con rumbo desconocido.

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Dos heridos durante el ataque contra combi

Como consecuencia del ataque, resultó herido el conductor de la miniván, identificado como Anderson Emilio Colmenares Ruiz (27 años), de nacionalidad venezolana, quien sufrió una herida de bala a la altura de la espalda y fue trasladado para recibir atención médica. De acuerdo con la Policía, el joven ya había sido víctima de un hecho similar en 2020 dentro de la jurisdicción de Carabayllo, por lo que no se descarta que el ataque esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

Asimismo, una pasajera identificada como Tomacita Felicita Acevedo Alcántara (53 años) resultó herida por proyectiles de arma de fuego en las piernas. La mujer permanece en observación médica mientras recibe atención por las lesiones.

Diligencias tras el ataque

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones correspondientes. La escena fue acordonada para recopilar evidencias balísticas que permitan identificar a los responsables.

La investigación quedó a cargo del personal especializado de la Depincri de Carabayllo, que busca determinar el móvil del atentado y establecer la identidad de los atacantes. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando testimonios y revisando registros de cámaras de seguridad de la zona.

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