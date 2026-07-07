Construye la casa de tus sueños con un préstamo de S/ 100 mil soles
Construye o remodela el hogar que siempre soñaste con un préstamo de hasta S/ 2 millones. Accede a una evaluación rápida y consigue el financiamiento que necesitas para hacer realidad tu proyecto.
Construir o remodelar tu hogar ya no tiene por qué seguir siendo un proyecto postergado. Aunque muchas personas encuentran dificultades para acceder a un préstamo tradicional por las exigencias de las entidades financieras o por su historial crediticio, hoy existen alternativas de financiamiento más flexibles y accesibles.
Un préstamo para construcción puede ayudarte a hacer realidad tu proyecto sin procesos complicados. Prestamype, fintech peruana especializada en este tipo de financiamiento, ofrece préstamos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, con tasas desde 1.05% mensual y un proceso de evaluación rápido y sencillo.
Además, puedes precalificar en pocos minutos y recibir el acompañamiento de asesores especializados que te guiarán durante todo el proceso. Gracias a sus plazos flexibles y una atención personalizada, tendrás el respaldo financiero que necesitas para construir, ampliar o remodelar la vivienda que siempre has soñado.
PUEDES VER: Préstamo para construcción de vivienda: cómo obtener hasta S/2 millones | Prestamype | Publirreportajes | La República
Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype
Prestamype se ha consolidado como una de las fintech más confiables del Perú, respaldada por instituciones de prestigio internacional como BID Lab y Salkantay VC. Desde el inicio de sus operaciones en 2017, ha ayudado a más de 8,000 peruanos a acceder al financiamiento que necesitan, destacándose por ofrecer procesos transparentes, atención personalizada y soluciones adaptadas a cada cliente.
A través de su préstamo para construcción de vivienda, brinda una alternativa de financiamiento con múltiples beneficios, pensada para que más personas puedan hacer realidad sus proyectos de construcción, ampliación o remodelación:
- Montos altos desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%.
- Plazos de pago desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación flexible que no descarta a solicitantes por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: En un promedio de 15 días.
- Cronogramas personalizados: Opciones para amortizar el capital según las necesidades del cliente.
Empieza hoy a construir la casa que siempre soñaste. Descubre si pre-calificas a un préstamo para construcción con Prestamype y accede a una tasa desde 1.05% mensual. Haz clic AQUÍ.
PUEDES VER: Préstamo para construcción: conoce los requisitos | PRESTAMYPE | Publirreportajes | La República
Requisitos para acceder al préstamo
Para acceder al préstamo para construcción de Prestamype debes cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
Descubre si pre-calificas a un préstamo para construcción en menos de 1 minuto y haz realidad tu casa soñada, AQUÍ.
Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.
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