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Construye la casa de tus sueños con un préstamo de S/ 100 mil soles

Construye o remodela el hogar que siempre soñaste con un préstamo de hasta S/ 2 millones. Accede a una evaluación rápida y consigue el financiamiento que necesitas para hacer realidad tu proyecto.

Construir o remodelar tu hogar ya es posible con Prestamype. Fuente: difusión.
Construir o remodelar tu hogar ya es posible con Prestamype. Fuente: difusión.
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Resumen
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Construir o remodelar tu hogar ya no tiene por qué seguir siendo un proyecto postergado. Aunque muchas personas encuentran dificultades para acceder a un préstamo tradicional por las exigencias de las entidades financieras o por su historial crediticio, hoy existen alternativas de financiamiento más flexibles y accesibles.

Un préstamo para construcción puede ayudarte a hacer realidad tu proyecto sin procesos complicados. Prestamype, fintech peruana especializada en este tipo de financiamiento, ofrece préstamos desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones, con tasas desde 1.05% mensual y un proceso de evaluación rápido y sencillo.

Además, puedes precalificar en pocos minutos y recibir el acompañamiento de asesores especializados que te guiarán durante todo el proceso. Gracias a sus plazos flexibles y una atención personalizada, tendrás el respaldo financiero que necesitas para construir, ampliar o remodelar la vivienda que siempre has soñado.

PUEDES VER: Préstamo para construcción de vivienda: cómo obtener hasta S/2 millones | Prestamype | Publirreportajes | La República

lr.pe

Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype

Prestamype se ha consolidado como una de las fintech más confiables del Perú, respaldada por instituciones de prestigio internacional como BID Lab y Salkantay VC. Desde el inicio de sus operaciones en 2017, ha ayudado a más de 8,000 peruanos a acceder al financiamiento que necesitan, destacándose por ofrecer procesos transparentes, atención personalizada y soluciones adaptadas a cada cliente.

A través de su préstamo para construcción de vivienda, brinda una alternativa de financiamiento con múltiples beneficios, pensada para que más personas puedan hacer realidad sus proyectos de construcción, ampliación o remodelación:

  • Montos altos desde S/15 mil hasta S/2 millones.
  • Tasa de interés mensual desde 1.05%.
  • Plazos de pago desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
  • Evaluación flexible que no descarta a solicitantes por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
  • Desembolso rápido: En un promedio de 15 días.
  • Cronogramas personalizados: Opciones para amortizar el capital según las necesidades del cliente.

Empieza hoy a construir la casa que siempre soñaste. Descubre si pre-calificas a un préstamo para construcción con Prestamype y accede a una tasa desde 1.05% mensual. Haz clic AQUÍ.

PUEDES VER: Préstamo para construcción: conoce los requisitos | PRESTAMYPE | Publirreportajes | La República

lr.pe

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder al préstamo para construcción de Prestamype debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
  • Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
  • Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
  • También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Descubre si pre-calificas a un préstamo para construcción en menos de 1 minuto y haz realidad tu casa soñada, AQUÍ.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

[PUBLIRREPORTAJE]

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