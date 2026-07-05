Solo 14 de 38 alcaldes de Lambayeque asistieron a reunión clave para enfrentar fenómeno El Niño

El COER de Lambayeque alerta sobre la escasa participación de alcaldes en reunión clave ante el Fenómeno El Niño, con solo 14 de 38 presentes. Esto plantea riesgos en la gestión de emergencias. | Difusión

El COER de Lambayeque alerta sobre la escasa participación de alcaldes en reunión clave ante el Fenómeno El Niño, con solo 14 de 38 presentes. Esto plantea riesgos en la gestión de emergencias. | Difusión

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A pocos meses de que el Fenómeno El Niño pueda generar lluvias de fuerte intensidad en la costa norte del país, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque expresó su preocupación por la baja participación de las autoridades locales en una reunión estratégica convocada para fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a posibles emergencias.

De acuerdo con la entidad, únicamente 14 de los 38 alcaldes distritales acudieron a la reunión realizada el sábado 4 de julio. La cifra representa menos de la mitad de las autoridades convocadas y, según el COER, evidencia una limitada articulación entre los gobiernos locales en un contexto de alto riesgo.

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Distritos vulnerables en Lambayeque

La preocupación aumenta debido a que varios de los alcaldes ausentes pertenecen a distritos considerados altamente vulnerables a inundaciones y desbordes de ríos, zonas que ya fueron severamente afectadas durante los eventos climáticos registrados en 2017 y 2023.

Durante la reunión se acordó elaborar un expediente técnico regional que consolide los puntos críticos identificados por las municipalidades; instalar una Mesa Técnica Regional el próximo 8 de julio; registrar oportunamente las fichas de peligro inminente en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD); gestionar recursos extraordinarios ante el Gobierno nacional, y formular un Plan de Acción Multisectorial para enfrentar el Fenómeno El Niño 2026-2027.

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COER advierte a autoridades por lluvias

El COER también exhortó a los alcaldes y equipos técnicos que no participaron a sumarse a este proceso de coordinación, al recordar que la gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad de todas las autoridades.

Asimismo, advirtió que la ausencia en espacios de planificación y toma de decisiones puede afectar la capacidad de respuesta de los distritos y comprometer la seguridad de la población ante eventuales lluvias intensas.