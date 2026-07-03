Corte de Lambayeque organiza conferencias internacionales por el Día del Juez

Las conferencias se llevarán a cabo entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2026. Fuente: difusión.

Las conferencias se llevarán a cabo entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2026. Fuente: difusión.

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La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, liderada por el doctor César William Bravo Llaque, oficializó la aprobación del importante proyecto académico denominado "Conferencias Magistrales Internacionales por el Día del Juez: La Función Jurisdiccional en el Siglo XXI: Razonamiento Judicial, Precedente e Inteligencia Artificial", a través de la Resolución Administrativa N.° 898-2026-P-CSJLA/PJ. Esta iniciativa, forma parte de las actividades oficiales por el Día del Juez y tiene como objetivo central fortalecer las competencias de magistrados, servidores jurisdiccionales y personal administrativo de la institución frente a los nuevos retos de la administración de justicia.

La jornada inaugural se realizará el lunes 20 de julio a las doce del mediodía con la ponencia titulada "Sentido común, Derecho y Jurisdicción", la cual estará a cargo del reconocido jurista y filósofo del derecho español Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alicante. Al día siguiente, el martes 21 de julio en el mismo horario, el doctor Josep Aguiló Regla, destacado catedrático de la misma casa de estudios europea, expondrá sobre "El concepto del precedente judicial".

El cierre del evento académico tendrá lugar el lunes 3 de agosto a las cuatro de la tarde con el desarrollo de la conferencia titulada "De la pregunta al resultado: Estrategias para crear prompts inteligentes". Esta sesión enfocada en la innovación tecnológica tendrá como ponentes al ingeniero Walter Manuel Ascorbe Díaz, coordinador de informática de la Corte de Lambayeque; y a las abogadas Daniela Paola Tesen Pulache y Lupita Enar Laburiano Vásquez, ambas especialistas del Juzgado Permanente de Extinción de Dominio.

El ciclo de capacitaciones, organizado por la Comisión de Celebración del Día del Juez y coordinado por la Unidad Académica que jefatura el magistrado Jorge Luis Rojas Cruz, se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet y la plataforma CEJU. El programa académico contempla un total de 15 horas académicas acreditadas y se desarrollará en tres fechas clave fundamentales para la vanguardia del derecho.

Con este programa de alto nivel, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la promoción de una judicatura más reflexiva, predictible y adaptada de forma responsable y ética al uso de las herramientas de inteligencia artificial generativa como soporte a la gestión jurídica contemporánea.