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JEE Lambayeque concluye funciones reafirmando transparencia y legitimidad en la Segunda Elección Presidencial 2026

El Jurado Electoral Especial de Lambayeque finaliza sus funciones tras presentar los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, concluyendo así una intensa labor.

El JEE llevó a cabo un trabajo conjunto con entidades como la ONPE y el JNE. Fuente: difusión.
El JEE llevó a cabo un trabajo conjunto con entidades como la ONPE y el JNE. Fuente: difusión.
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque, presidido por el Dr. Edilberto José Rodríguez Tanta, culminó hoy sus funciones tras nueve meses de intensa labor jurisdiccional y administrativa, presentando al público los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

PUEDES VER: Segunda vuelta electoral: OEA y JEE Lambayeque consolidan fiscalización este domingo 7 de junio | Notas de Prensa | La República

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El trabajo del JEE Lambayeque se distinguió por su articulación interinstitucional con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, misiones internacionales de observación y medios de comunicación. Este esfuerzo conjunto garantizó que cada etapa del proceso se desarrollara con orden, vigilancia y apertura al escrutinio ciudadano.

Durante la segunda vuelta, el JEE Lambayeque procesó el 100% de las 2,132 mesas de sufragio de su jurisdicción, resolviendo actas observadas y votos impugnados en audiencias públicas transmitidas en vivo. En dichas sesiones, Fuerza Popular obtuvo 243,501 votos, mientras que Juntos por el Perú alcanzó 191,377 votos, consolidando un total de 434,878 votos válidos emitidos en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

PUEDES VER: Elecciones Generales 2026: JEE Lambayeque refuerza seguridad para la segunda vuelta | Notas de Prensa | La República

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El Dr. Rodríguez Tanta destacó que la emisión en tiempo real de las audiencias y el uso de plataformas digitales –como la revista institucional en formato digital y el canal oficial de YouTube @JeeLambayeque– constituyen “la mejor forma de transparentar los resultados”, permitiendo que la ciudadanía acceda a información oficial y verificada desde cualquier lugar.

jee-lambayeque

Durante la segunda vuelta, se procesaron el 100% de las mesas de sufragio. Fuente: difusión.

Reconocimiento al equipo técnico y administrativo

El cierre de funciones del JEE Lambayeque es también un reconocimiento al esfuerzo de un equipo multidisciplinario de destacada trayectoria profesional, que acompañó cada etapa del proceso electoral.

Link del PDF:

https://online.fliphtml5.com/choupw/REVISTA-JEE-EN-A4---Segunda-Vuelta_2026/

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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