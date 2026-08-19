Sismos en Perú EN VIVO hoy, miércoles 19 de agosto, según IGP: últimos reportes, zonas afectadas y más
Conoce los últimos reportes sobre sismos ocurridos en el Perú este miércoles 19 de agosto, según el Instituto Geofísico del Perú. Mantente informado y adopta las previsiones del caso.
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Un sismo de magnitud 4.8 se registró la mañana de este 19 de agosto en Lurín, región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 5.28 a. m. y tuvo una profundidad de 42 kilómetros. En esta nota, encontrarás los temblores que se reporten a lo largo de la jornada de este miércoles, de acuerdo con la información difundida por el IGP a través de sus canales oficiales.
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Sismos en Perú EN VIVO hoy, 19 de agosto: últimos reportes, incidencias y más
¿Qué debe contener una mochila de emergencia para sismos en Perú?
Para ser efectiva, la mochila de emergencia debe incluir los siguientes elementos esenciales:
- Alimentos no perecibles como conservas de atún, galletas de alto valor energético y barras de cereal.
- Agua embotellada en cantidad suficiente para al menos un día por persona.
- Linterna con pilas de repuesto para iluminar en caso de cortes de energía.
- Radio portátil con pilas para mantenerse informado sobre las indicaciones de las autoridades.
- Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado
- Botiquín de primeros auxilios con alcohol, gasas, vendas, analgésicos y medicamentos personales.
- Ropa de abrigo y una manta ligera para protegerse del frío.
- Documentos personales como DNI, pasaporte, certificados de propiedad y seguros, guardados en una bolsa hermética.
- Dinero en efectivo en billetes y monedas de baja denominación.
- Artículos de higiene personal, incluyendo papel higiénico, toallas húmedas, jabón y desinfectante en gel.
¿Cuándo ocurrió el último sismo en el Perú?
El último movimiento telúrico en el país se reportó a las 5.28 a. m. al suroeste de Lurín, en la región Lima. El sismo tuvo una magnitud de 4.8 y una profundidad de 42 kilómetros.