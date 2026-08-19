Para ser efectiva, la mochila de emergencia debe incluir los siguientes elementos esenciales:

- Alimentos no perecibles como conservas de atún, galletas de alto valor energético y barras de cereal.

- Agua embotellada en cantidad suficiente para al menos un día por persona.

- Linterna con pilas de repuesto para iluminar en caso de cortes de energía.

- Radio portátil con pilas para mantenerse informado sobre las indicaciones de las autoridades.

- Silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado

- Botiquín de primeros auxilios con alcohol, gasas, vendas, analgésicos y medicamentos personales.

- Ropa de abrigo y una manta ligera para protegerse del frío.

- Documentos personales como DNI, pasaporte, certificados de propiedad y seguros, guardados en una bolsa hermética.

- Dinero en efectivo en billetes y monedas de baja denominación.

- Artículos de higiene personal, incluyendo papel higiénico, toallas húmedas, jabón y desinfectante en gel.