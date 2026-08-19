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Deportes

Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína: "No voy a poner excusas"

El exnúmero 13 del mundo y finalista de Wimbledon 2022 publicó un extenso mensaje luego de dar positivo durante un control que tuvo lugar en el ATP 250 de Mallorca de junio.

Nick Kyrgios fue considerado uno de los mejores tenistas del mundo. Foto: AFP
Nick Kyrgios fue considerado uno de los mejores tenistas del mundo. Foto: AFP
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Resumen
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El tenista internacional Nick Kyrgios, exfinalista en Wimbledon 2022, fue suspendido de manera provisional tras dar positivo a un metabolito de cocaína. Luego de la confirmación de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), el australiano reconoció lo acontecido a través de un extenso mensaje.

La sanción impuesta le impide al exnúmero 13 del mundo jugar, entrenar y asistir a los distintos torneos de Grand Slam que forman parte del circuito. El jugador de 31 años se encuentra a la espera de una resolución final.

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Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido

Durante su participación en el ATP 250 de Mallorca, el tenista Nick Kyrgios se sometió a un control antidopaje. Después de realizarle las pruebas, en la muestra se encontró benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La ITIA decidió suspenderlo provisionalmente desde el 4 de agosto. Se espera que esta sanción se ratifique, pues el propio deportista reconoció lo acontecido.

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Mensaje de Nick Kyrgios tras dar positivo a cocaína

El australiano decidió publicar un mensaje en sus redes sociales para explicar este suceso y se disculpó con sus seguidores.

"Quería que lo escucharas de mí primero. Recientemente fallé una prueba de drogas en Mallorca después de dar positivo por cocaína. Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad. Lo siento por mis fans, mi familia, mis patrocinadores y todos los que están cerca de mí. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado de mí mismo", manifestó en su cuenta de Instagram.

"No voy a poner excusas, pero sí quiero dar un poco de contexto sobre dónde he estado. Los últimos años de lesiones me han pasado una enorme factura, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente espera de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé", agregó.

En ese sentido, Kyrgios señaló que se mantendrá alejado de las redes sociales con la intención de recuperarse. "Siempre he dicho que no elegí el tenis: el tenis me eligió a mí. Pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar. En momentos me he sentido impotente y solo. Nada de eso excusa lo que hice (…)", concluyó.

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