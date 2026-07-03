Corte de Lambayeque abre inscripciones para catequesis de la familia judicial

El proceso de formación comenzará el 20 de julio y culminará en octubre. Fuente: difusión.

El proceso de formación comenzará el 20 de julio y culminará en octubre. Fuente: difusión.

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Con el propósito de brindar un espacio de preparación espiritual para quienes deseen recibir los sacramentos de iniciación cristiana, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su Capellanía, abrió las inscripciones para el proceso de catequesis dirigido a los integrantes de la familia judicial que aún no hayan recibido el Bautismo, la Confirmación o la Eucaristía.

Esta iniciativa brinda un espacio de acompañamiento para quienes han decidido dar este importante paso en su vida de fe, mediante un proceso de formación que les permitirá recibir los sacramentos con la debida preparación.

Las sesiones de catequesis se iniciarán el 20 de julio y culminarán en octubre del presente año. Posteriormente, la recepción de los sacramentos se realizará en la parroquia Santa María Catedral.

Los interesados podrán inscribirse de manera presencial en la Oficina de Presidencia con la abogada Analí Paucar Millones, o de forma virtual a través del correo electrónico apaucarm@pj.gob.pe. Para completar su inscripción deberán consignar sus nombres y apellidos completos, número de DNI, el sacramento que desean recibir y la sede donde laboran.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de su Capellanía, continúa impulsando iniciativas orientadas al bienestar integral de la familia judicial, ofreciendo espacios de acompañamiento para quienes deseen vivir este proceso de preparación espiritual.