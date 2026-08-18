El contexto arqueológico correspondería a la cultura Lima y ha sido fechado preliminarmente alrededor del año 650 d. C. | Composición LR | Ministerio de Cultura

El contexto arqueológico correspondería a la cultura Lima y ha sido fechado preliminarmente alrededor del año 650 d. C. | Composición LR | Ministerio de Cultura

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Un importante hallazgo arqueológico se realizó durante las excavaciones de la temporada 2026 en la Huaca Pucllana, en el distrito de Miraflores. El Ministerio de Cultura informó que los investigadores encontraron los restos de un individuo adulto, probablemente masculino, cuya antigüedad preliminar sería de 1.400 años.

De acuerdo con la información proporcionada por el Museo de Sitio Huaca Pucllana, el contexto arqueológico corresponde a la cultura Lima y habría sido fechado hacia el año 650 d. C. Las características y ubicación del cuerpo hacen presumir que fue colocado intencionalmente como una ofrenda durante una ceremonia vinculada con la clausura de un canal subterráneo.

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El individuo fue encontrado extendido a lo largo del canal, en dirección del norte al sur y apoyado sobre su lado izquierdo. El cráneo estaba orientado hacia el oeste, con la mirada dirigida hacia la pirámide y el mar. Para los investigadores, esta disposición podría estar relacionada con el carácter ritual del cierre de la estructura.

Huaca Pucllana: ¿qué se sabe del individuo hallado?

Las primeras observaciones realizadas sobre la pelvis expuesta y la cresta occipital indican que se trataría posiblemente de un hombre adulto. Sin embargo, el Ministerio de Cultura precisó que esta identificación todavía debe ser confirmada mediante estudios especializados de antropología física.

Estos análisis permitirán determinar con mayor precisión el sexo y la edad que tuvo la persona al momento de su muerte. También se podrán identificar posibles enfermedades, traumatismos, condiciones de salud y otras características biológicas que aporten información sobre su vida y las circunstancias de su fallecimiento.

El hallazgo resulta especialmente relevante porque podría contribuir a conocer mejor las prácticas rituales de la cultura Lima, así como el significado que tenían los espacios subterráneos dentro del complejo ceremonial de Huaca Pucllana.

Un pozo ceremonial con una construcción inusual

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los especialistas es la arquitectura asociada al entierro. El individuo fue encontrado en un canal subterráneo vinculado a un pozo ceremonial construido con cantos rodados.

Esta característica diferencia al pozo de otras estructuras identificadas en Huaca Pucllana, donde es común encontrar construcciones elaboradas con pequeños adobes de barro. La utilización de cantos rodados constituye una técnica constructiva poco habitual en el sitio y convierte a este contexto en un caso de especial interés arqueológico.

La asociación entre el pozo, el canal subterráneo y la posible ofrenda humana refuerza la hipótesis de que el espacio tuvo una función ceremonial. El contexto podría aportar nuevos datos sobre la manera en que las sociedades prehispánicas clausuraban determinadas estructuras después de cumplir su función ritual.

Investigaciones continuarán en Huaca Pucllana

Los especialistas continuarán con los estudios de los restos humanos y de los materiales recuperados durante las excavaciones. El objetivo será determinar las características biológicas del individuo y establecer las circunstancias en las que fue depositado.

Asimismo, el análisis de la arquitectura, la cerámica, los restos animales y otros materiales arqueológicos permitirá reconstruir la secuencia de utilización y posterior clausura del pozo y el canal ceremonial.

El Ministerio de Cultura destacó que estos trabajos permitirán ampliar el conocimiento sobre las ceremonias, los espacios subterráneos y la organización del paisaje ceremonial de Huaca Pucllana, uno de los principales sitios arqueológicos prehispánicos ubicados en Lima.