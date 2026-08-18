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Lluvias en Lima: estos colegios tendrán clases remotas hasta el 24 de agosto en VMT, VES, SJM y Pachacámac

La modalidad virtual de las clases seguirá vigente en algunos colegios de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac mientras se realizan trabajos de recuperación.

Lluvias intensas afectaron distritos de Lima Sur
Lluvias intensas afectaron distritos de Lima Sur | Composición LR / Andina
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La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció que los colegios de los distritos afectados por lluvias intensas y aniegos en Lima Sur retomarán sus actividades presenciales este 18 de agosto, con excepción de aquellos que presentan afectaciones y requieren acciones de recuperación.

Las instituciones educativas de este último grupo mantendrán las clases en modalidad remota hasta el próximo lunes 24 de agosto mientras se realizan trabajos de limpieza, desinfección, fumigación y otras labores. En esta lista, se encuentran escuelas de los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

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Estos son los colegios que tendrán clases virtuales hasta el 24 de agosto, según distritos

Villa María del Triunfo

  • IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta
  • IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario
  • IE 6024
  • IE Manuel Casalino Grieve
  • IE 7045 San José Obrero

Villa El Salvador

  • IE 7092 Juan Pablo II (afectaciones en vías de acceso y riesgo perimétrico)

San Juan de Miraflores

  • IE Semillitas de Amor
  • IE 7221 (afectaciones en cerco perimétrico)

Pachacámac

  • IE 7239 Santísimo Salvador
  • IE 6028 Juan Velasco Alvarado (dificultades de acceso por inundación)

¿Por qué se mantendrán las clases virtuales en estos colegios?

Según la DRELM, la medida busca garantizar la seguridad de los estudiantes y brindarles condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de sus clases. Las labores de recuperación se ejecutarán durante la presente semana a fin de restablecer progresivamente las condiciones necesarias y asegurar el retorno seguro a las clases presenciales.

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