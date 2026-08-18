Crónica de un desastre anunciado, por Percy Mayta-Tristán

Perú, domingo 14 de febrero de 2027. Sedapal anunció esta mañana un corte extraordinario del servicio de agua en la mayoría de los distritos de Lima Metropolitana. Las intensas lluvias generaron la activación de quebradas en Santa Eulalia y Chosica elevando la turbidez del río Rímac hasta niveles que obligaron a detener parcialmente la producción de la planta de La Atarjea como sucedió el 2017. Millones de personas hacen largas colas en este verano intenso para llenar baldes y bidones mientras las cisternas resultan insuficientes. Las autoridades no han dado fecha del retorno del servicio.

En la costa norte, varios tramos de la Panamericana Norte permanecen interrumpidos por desbordes de ríos. El tránsito hacia Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo es intermitente. La FAP ha activado un puente aéreo en varias ciudades y están rescatando familias que han quedado en medio de inundaciones. No se veía un escenario así desde el Niño Costero de 2017.

Los reportes del Gran Mercado Mayorista muestran un incremento en el precio de verduras y frutas debido a los bloqueos en la Carretera Central. A esto se suma la escasez de limón de Piura que tiene varias semanas por los problemas de la cosecha de este año. Comer ceviche se ha vuelto un lujo por la falta de pescado y limón.

El último reporte del CDC muestra que los casos de dengue y leptospira reportados hasta hoy ya superan a todos los notificados del 2026. Los casos de enfermedad diarreica también se han disparado y el Instituto Nacional de Salud está estudiando si el extenso brote de enfermedad diarreica en Tumbes corresponde a la reintroducción de una cepa toxigénica del Vibrio cholerae. El desabastecimiento de sueros fisiológicos y antibióticos empieza a verse en la mayoría de los centros de salud públicos y sus precios se han duplicado o triplicado en farmacias privadas. Desde el MINSA informan que no se pudo comprar la vacuna oral contra el cólera pues no hay disponibilidad global.

Son pocas las postas de salud de Tumbes funcionando, la mayoría han sido inundadas y los hospitales de campaña no han llegado por el bloqueo de las carreteras. Hay déficit de médicos pues aún no sale el CAS-Niño.

Las facultades de salud del norte del país han empezado a capacitar a sus estudiantes de últimos años para apoyar en la emergencia sanitaria. Un estudiante entrevistado lamenta que la capacitación recién empiece cuando la emergencia ya está instalada y no meses antes, durante el semestre académico.

Desde Palacio de Gobierno se insiste que la magnitud del fenómeno superó todos los escenarios previstos. En los gobiernos regionales, las nuevas autoridades que empezaron el 1 de enero atribuyen la falta de preparación a la gestión anterior y la campaña electoral. Mientras algunos buscan responsables, la inflación sigue subiendo, las lluvias no se detienen y los hospitales están colapsados.

El último comunicado oficial del ENFEN recuerda que los modelos que se presentaron en agosto de 2026 que advertían un riesgo elevado de lluvias intensas para el verano 2027, estuvieron dentro de lo esperado.

Aún faltan seis meses para febrero. Ninguno de los hechos descritos en esta columna ha ocurrido. Todos, sin embargo, ocurrieron -total o parcialmente- durante los fenómenos de El Niño de 1997-1998 y del Niño Costero de 2017. Los pronósticos meteorológicos nacionales e internacionales muestran que tendremos escenarios similares. Las lluvias intensas llegarán, su impacto dependerá de las decisiones que tomemos hoy.

Ojalá que dentro de seis meses esta columna sea recordada como una exageración y no como la crónica de un desastre que todos vimos venir.