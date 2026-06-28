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Perú envió el primer avión de ayuda humanitaria a Venezuela

Personal militar peruano partió este domingo rumbo al país afectado para brindar asistencia tras los devastadores terremotos en Caracas y La Guaira.

Avión Hércules con 14.5 toneladas de ayuda humanitaria.
Avión Hércules con 14.5 toneladas de ayuda humanitaria.
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Ante los terremotos en Venezuela, partió este domingo un avión Hércules con personal militar peruano hacia el país sudamericano, confirmó el Ministerio de Defensa.

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Fuentes oficiales aseguraron que se trata de los primeros peruanos en salir hacia la zona afectada con equipos nacionales con capacidad de asistencia humanitaria.

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Informaron que, como parte de las acciones de apoyo y solidaridad del Gobierno peruano, un avión Hércules de la Fuerza Aérea partió desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, hacia la ciudad de Caracas, llevando 14,5 toneladas de ayuda humanitaria para las personas damnificadas por los terremotos.

Se trata de ayuda alimentaria y no alimentaria donada a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), como arroz, fideos, aceite y agua, así como carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje, esenciales para las familias afectadas por la emergencia.

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El jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero, destacó que esta ayuda refleja la solidaridad del pueblo peruano y el compromiso del Gobierno con la asistencia humanitaria internacional para atender una emergencia que ha dejado centenares de fallecidos.

“Son 50 carpas que se están enviando, cada carpa es para 5 personas. La ayuda que se está enviando es de acuerdo a un procedimiento, donde se pone a disposición de Cancillería para que se informe del apoyo brindado para Venezuela. Estamos en plena disposición de poner todos nuestros recursos para poder ayudar”, subrayó.

El piloto del avión Lima 100 Hércules, que realizará este traslado, coronel FAP Juan Carlos Vásquez Acosta, también resaltó el trabajo articulado del sector Defensa para ejecutar esta misión. “Es un avión con capacidad de 20 toneladas, nos permite hacer el viaje a Caracas sin tener escalas, son 6 horas de vuelo”, informó.

Precisamente, el apoyo humanitario hacia Venezuela fue oficializado a través de la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, que autoriza al Indeci a efectuar, en representación del Estado peruano, la donación de bienes de ayuda para atender a las personas damnificadas a consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

El dispositivo fue publicado la noche del sábado y lleva las firmas del presidente de la república, José María Balcázar; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez; y los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, y de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno.

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