Perú envía 14,5 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras devastador terremoto doble

Este domingo, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea del Perú despegó rumbo a Venezuela con 14,5 toneladas de ayuda humanitaria tras el devastador terremoto en el país caribeño. | La República. | Francisco Erazo

Este domingo, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea del Perú despegó rumbo a Venezuela con 14,5 toneladas de ayuda humanitaria tras el devastador terremoto en el país caribeño. | La República. | Francisco Erazo

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A las 7.40 a. m. de este domingo partió desde el Grupo Aéreo N.° 8 un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con destino a Venezuela, que transporta 14,5 toneladas de ayuda humanitaria para las zonas afectadas por el terremoto que golpeó al país caribeño y dejó más de 1.430 fallecidos.

La operación se ejecuta luego de la promulgación del Decreto Supremo N.° 189, firmado por el presidente José María Balcázar, mediante el cual se oficializó el envío de asistencia en apoyo a Venezuela, nación que también reporta más de 4.000 heridos y miles de desaparecidos tras la catástrofe.

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El vuelo es comandado por el coronel FAP Juan Carlos Vásquez, quien detalló que el trayecto tendrá una duración aproximada de seis horas y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, desde donde se coordinará la distribución de la ayuda. ‘Es una satisfacción ser parte de este brazo extendido del Estado. He tenido la oportunidad de recorrer distintos lugares del país llevando ayuda humanitaria y apoyo social’, declaró el oficial antes del despegue.

Ayuda incluye alimentos, medicinas y refugio temporal

Desde las 5.00 a. m., personal de la FAP y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) inició la carga de alimentos no perecibles, frazadas, carpas, medicamentos, útiles de aseo y otros insumos esenciales para enfrentar la emergencia.

Luis Enrique Vásquez Guerrero, jefe de Indeci, indicó que este envío responde a una solicitud formal del Gobierno de Venezuela, gestionada a través de Cancillería y dirigida a los países de la región.

‘La ayuda representa la solidaridad del pueblo peruano y el compromiso del Estado con la asistencia humanitaria internacional’, sostuvo.

El funcionario no descartó nuevos envíos en los próximos días, mientras continúan las labores de rescate que ya movilizan a más de 2.300 rescatistas de 25 países, además de 96 canes especializados y decenas de vehículos de emergencia.

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Venezuela sigue en emergencia tras cientos de réplicas

Según el último balance oficial, el terremoto deja 1.430 muertos, más de 4.000 heridos y alrededor de 78.000 desaparecidos. Una de las zonas más golpeadas es La Guaira, donde el Gobierno venezolano restringió el acceso para facilitar las labores de rescate y atención médica.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que más de 5.000 personas han sido atendidas en hospitales y otras 12.000 recibieron asistencia en la zona del desastre.

Tras el doble movimiento sísmico, se han registrado al menos 430 réplicas, lo que mantiene en alerta a la población. De acuerdo con estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las pérdidas materiales ascienden a US$6.700 millones, cifra que podría triplicarse conforme avance la evaluación de daños.

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