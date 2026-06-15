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Lo último: iban a pasar drogas y objetos prohibidos a la cárcel en balón de gas

Personal del Inpe frustró el ingreso de pasta básica de cocaína, marihuana, cigarrillos, licor, encendedores y hasta viagra en un recipiente acondicionado. El proveedor fue detenido durante los estrictos controles de seguridad.

Proveedor detenido con droga y otras sustancias prohibidas en el penal de Huaral.
Proveedor detenido con droga y otras sustancias prohibidas en el penal de Huaral.
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Una red de proveedores que transporta estupefacientes y alucinógenos con un ingenioso método para catapultar droga a las cárceles quedó expuesta en una investigación del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

“¿Esto es seguro?, ¿Cuánto tiempo tardan en revisar?”, le preguntó uno de los mafiosos al dueño de un negocio, con quien se había confabulado para llevar sustancias prohibidas al penal de Huaral.

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“Con el favor de Dios todo va a salir bien”, le dijo, sin imaginar que estaba siendo monitoreado. Esta fue una de las cerca de 2.000 intervenciones que realiza el personal penitenciario cada vez que hay visitas en ese reclusorio.

Pero lo que se descubrió este sábado sobrepasó todos los límites del ingenio. Habían acondicionado drogas y otras sustancias prohibidas dentro de un balón de gas propano.

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El Inpe informó que, como resultado de los estrictos controles de seguridad implementados por esa institución, personal penitenciario de la cárcel de Huaral detectó e incautó sustancias ilícitas y diversos objetos prohibidos que habían sido acondicionados en uno de esos recipientes metálicos destinados a los economatos del recinto.

La intervención se produjo durante el proceso de revisión de productos que llevaba el proveedor Yoel Rodríguez Solís.

Al inspeccionar dos balones de gas de color azul, el personal de seguridad advirtió que uno de ellos presentaba características inusuales debido a su reducido peso, por lo que se dispuso una inspección más exhaustiva.

Durante la revisión mediante equipo de rayos X, se evidenció que la base había sido modificada y acondicionada para ocultar diversos artículos prohibidos.

Tras abrir el compartimento, se hallaron 70 cajetillas de cigarrillos, aproximadamente 720 mililitros de licor, dos resistencias espirales metálicas, 17 encendedores, 80 pastillas de sildenafilo, 10 blísteres de amoxicilina y 10 de naproxeno, cinco paquetes con pasta básica de cocaína (PBC) y cannabis sativa.

De acuerdo con el reporte, los productos eran trasladados por Rodríguez Solís, quien ingresó al establecimiento penitenciario para abastecer los economatos del penal.

El hallazgo fue comunicado de inmediato a las autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público para intensificar las investigaciones.

“Estas acciones demuestran la efectividad de los mecanismos de control y vigilancia que ejecuta el Inpe en los establecimientos penitenciarios del país, orientados a impedir el ingreso de sustancias ilícitas y objetos prohibidos, fortaleciendo la seguridad, el orden y la disciplina al interior de los centros de reclusión”, afirmó un funcionario penitenciario.

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