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Lambayeque: sicarios acribillan a dirigente de construcción civil en Ferreñafe

Un hombre y una mujer llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra Ricardo Mauro Antón. El crimen quedó grabado.

Crimen captado por cámaras de seguridad en Ferreñafe
Crimen captado por cámaras de seguridad en Ferreñafe | Composición LR
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Inicio de semana sangriento en Lambayeque. Este lunes 18 de mayo, sicarios armados acabaron con la vida del dirigente de Construcción Civil Ricardo Cruz Mauro Antón (72). El crimen ocurrió en la ciudad de Ferreñafe y quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

El clip muestra que, alrededor de las 6.00 a. m., un hombre y una mujer vestidos de negro llegaron a bordo de una motocicleta hasta la prolongación Tres Marías, en el cercado de Ferreñafe, donde Mauro Antón estaba detenido en su moto lineal junto a una persona con ropa de obrero, en el exterior de una vivienda.

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Acribillado en la vía pública

Tras detenerse en paralelo a ellos, el conductor sacó una pistola y le disparó varias veces al dirigente sin mediar palabra, mientras su acompañante se arrojó al suelo para ponerse a salvo. Cuando parecía que los sicarios se retiraban tras lograr su objetivo, el delincuente descendió, se acercó a su víctima, que yacía tendida en la vereda, y la remató a balazos. Ambos huyeron en la misma motocicleta en la que llegaron.

El estruendo de los balazos hizo que los vecinos salieran de sus casas y auxiliaran a Mauro Antón y a su acompañante. Este último se puso de pie y no presentaba heridas visibles. El dirigente fue trasladado al hospital local en la tolva de una camioneta del Serenazgo, pero no resistió las heridas y murió en el trayecto.

Con la autorización del fiscal, el cadáver fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley. El caso es investigado por detectives del área de Homicidios de la Divincri de Chiclayo.

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