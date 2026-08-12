Una poeta de culto: Julia Ferrer

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La tradición de la poesía peruana es muy rica en nombres, estilos, tendencias y propuestas. Si tuviéramos que hacer una lista sobre los poetas peruanos más valiosos, los nombres consignados podrían llegar al centenar. Esto nos da una idea de la dinámica interna de la tradición poética, la cual, hasta en sus periodos de crisis, es capaz de ofrecernos nombres sólidos.

En estas últimas semanas, apareció un libro que todo amante de la poesía peruana debería leer, En la orilla de todos los sueños. Poesía reunida (Pesopluma) de Julia Ferrer (1925-1995). Para muchos, el nombre de Julia Ferrer puede resultar extraño, mas no desconocido por el lector informado. Julia Ferrer perteneció a la generación del 50 y, de acuerdo con lo que consigna la poeta Tilsa Otta en el prólogo, podemos decir que fue una mujer muy independiente en una época en donde el conservadurismo era, en esencia, estricto con la dimensión de la mujer.

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Durante décadas, el nombre de Julia Ferrer, seudónimo de María Julia Victoria del Solar Bardelli, había sido una especie de secreto. Sus poemarios, como Imágenes porque sí (1958) y La olvidada lección de cosas olvidadas (1966), no tuvieron una buena distribución; a ello sumemos la modestia de sus ediciones. Es decir, Ferrer reunía todas las condiciones para ser considerada una poeta de culto, para ser leída por poetas y lectores entrenados en cenáculos y círculos cerrados que no permitían que se conociera más de ella al considerar que su poesía era para el consumo de un grupito (como se verá, la “posería” atraviesa generaciones). Si la poesía siempre ha sido una cosa de minorías, el lugar de Ferrer era hasta periférico dentro de esa dimensión.

"En la orilla de todos los sueños" (Pesopluma). Precio: 49 soles. Imagen: Difusión.

De Ferrer siempre he escuchado buenos comentarios como poeta. Pero esos comentarios venían acompañados del aura de su leyenda. Ferrer era una mujer bella, había estudiado artes plásticas en Bellas Artes y trabajó muchos años en la sede de la av. Abancay de la Biblioteca Nacional del Perú. Tenía fama de contestataria. Fue amiga de Alejandro Romualdo, Catalina Recavarren y Cecilia Bustamante, y según lo que consigna la editorial, “musa de artistas importantes como Quintanilla, Humareda y Bracamonte”.

Pero lo que importa más allá de la leyenda de cualquier artista es su legado. En este sentido, la poesía de Ferrer era y sigue siendo fresca. Los poemas fueron compilados por el poeta y académico Paul Guillen, cuyo colofón, “Asomada a mi balcón de agua. Notas sobre la poesía de Julia Ferrer”, entre otras luces, nos deja en claro que este ha sido un trabajo de rescate de años, donde ha sido protagonista el azar.

La poesía de Ferrer es, principalmente, cuestionadora, y te revela una mirada conocedora de la vida. Para que tengamos una idea de su propuesta y lograr enganchar al lector, su poesía posee la ironía existencial de Blanca Varela y el arrojo íntimo de María Emilia Cornejo. “Y yo/que todo lo hago realidad/me enredo mucho/con el vaho de los hombres”. Búsquenla.