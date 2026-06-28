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MML levanta restricción vehicular en el Centro Histórico de Lima desde este domingo 28 de junio

La medida afecta el área delimitada por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de otros jirones. La PNP mantendrá el control de la seguridad.

La Municipalidad Metropolitana de Lima levantó la restricción vehicular en el Centro Histórico desde el 28 de junio, buscando reactivar actividades comerciales y culturales.
La Municipalidad Metropolitana de Lima levantó la restricción vehicular en el Centro Histórico desde el 28 de junio, buscando reactivar actividades comerciales y culturales. | Andina
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que, desde las 0.00 horas del domingo 28 de junio, quedó sin efecto la restricción vehicular que se mantenía de manera temporal en el Centro Histórico de Lima.

A través de un comunicado oficial, la comuna capitalina señaló que la medida busca restablecer el normal desarrollo de actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas en esta zona de la ciudad.

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¿Qué zonas fueron restringidas?

El levantamiento de la restricción comprende el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, así como el contorno del río Rímac.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Subgerencia n.° D002764-2026-MML-GMU-SER, tras una evaluación de los resultados de la medida temporal de control vehicular.

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Protestas en Lima

Según precisó la Municipalidad de Lima, la principal movilización registrada el sábado 27 de junio se desarrolló bajo resguardo policial, con desplazamientos controlados y vigilancia en puntos estratégicos de la capital.

No obstante, la comuna aclaró que dentro del perímetro mencionado la Policía Nacional del Perú (PNP) podrá adoptar acciones específicas en materia de seguridad, orden público y transitabilidad, conforme a sus competencias.

Asimismo, recordó que desde 2023 el Centro Histórico de Lima fue declarado zona intangible para marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas mediante el Acuerdo de Concejo N.° 026, debido a su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocida por la Unesco.

En ese contexto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, advirtió que, en caso se convoquen nuevas movilizaciones en esta zona, la municipalidad volverá a aplicar restricciones vehiculares con el objetivo de proteger el patrimonio histórico y garantizar la seguridad ciudadana.

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