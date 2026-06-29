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Dictan nueve meses de prisión preventiva para investigado por robo a cambista en el Centro de Lima

Walter Trujillo es investigado por los delitos de robo agravado, receptación y tenencia ilegal de armas por su presunta participación en el asalto ocurrido el pasado 22 de junio.

Robo a cambista en el centro de Lima
Robo a cambista en el centro de Lima | Composición LR / Difusión
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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Walter Stuart Trujillo Ramírez (30), investigado por participar en el asalto armado a un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de Lima, el pasado lunes 22 de junio.

El presunto delincuente es investigado por la Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) por los delitos de robo agravado, receptación y tenencia ilegal de armas. Fue detenido luego de amenazar a un agente de serenazgo y agredir a un efectivo policial que intentó detenerlo durante una persecución tras el robo.

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Robo a cambista en el centro de Lima

La mañana del 22 de junio cuatro delincuentes interceptaron a un cambista en inmediaciones de la iglesia La Merced, ubicada en el Jirón de la Unión, y tras amenazarlo con un arma de fuego, le arrebataron S/52.000 en efectivo. La víctima resultó herida en una de sus extremidades superiores y fue trasladada al Hospital Loayza para recibir atención médica.

Tras el incidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dispusieron el cierre de los accesos a la iglesia mientras se realizaban las diligencias correspondientes en el lugar. Asimismo, agentes de la comisaría de Monserrat capturaron a Walter Trujillo, presunto integrante de una banda dedicada al robo agravado en el cruce del jirón Caylloma con la avenida Emancipación.

Un historial de delitos previos

Según información policial, el detenido registra más de diez antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y fabricación de explosivos.

Los registros evidencian que afrontó procesos fiscales en Lima Norte, Lima Este y otras jurisdicciones del país, como Huaura y Piura. Algunas de estas investigaciones permanecen en trámite, mientras que otras concluyeron con su archivamiento.

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