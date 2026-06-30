Los compatriotas reportaron como desaparecidos fueron ubicados, según informó la Cancillería | Composición LR | Reuters/ElPaís

Los compatriotas reportaron como desaparecidos fueron ubicados, según informó la Cancillería | Composición LR | Reuters/ElPaís

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Cancillería del Perú informó que los cuatro ciudadanos peruanos que habían sido reportados como desaparecidos tras los dos terremotos registrados en Venezuela fueron ubicados con vida. Sin embargo, precisó que dos integrantes de otra familia peruana continúan desaparecidos, por lo que las labores de búsqueda y asistencia permanecen activas en coordinación con las autoridades venezolanas y el personal consular en Caracas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales la noche de este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación de los connacionales que residen en las zonas afectadas por la emergencia.

TE RECOMENDAMOS ¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

Comunicado de la Cancillería sobre el reporte de los peruanos encontrados

"La Cancillería monitorea de cerca la situación de los peruanos en Venezuela. Los cuatro connacionales que fueron reportados desaparecidos fueron ubicados. "Lamentablemente, dos miembros de una familia peruana siguen desaparecidos", informó la institución.

Asimismo, indicó que la prioridad ahora se centra en localizar a los dos peruanos cuyo paradero aún se desconoce, mientras la Sección de Intereses del Perú en Caracas continúa brindando apoyo humanitario a los compatriotas damnificados por los sismos.

Cancillería mantiene asistencia a peruanos afectados por terremotos

La actualización de la Cancillería modifica el panorama reportado durante las primeras horas de la emergencia. Inicialmente, familiares habían alertado sobre la desaparición de cuatro ciudadanos peruanos tras los terremotos que han dejado hasta 1.719 fallecidos y 5.034 heridos en el país caribeño.

En ese momento, el ministerio informó que mantenía una "coordinación estrecha" con las autoridades venezolanas para determinar el paradero de los connacionales. Horas después, confirmó que las cuatro personas fueron encontradas, aunque advirtió que persiste la búsqueda de dos integrantes de otra familia peruana.

De acuerdo con la información oficial, el personal consular permanece en contacto con los peruanos residentes en las zonas afectadas y continúa entregando víveres y ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes derivadas del desastre.

PUEDES VER: Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

Dos peruanos fueron evacuados desde La Guaira

Como parte de las medidas de protección desplegadas tras la emergencia, la Cancillería también informó que logró evacuar a dos ciudadanos peruanos residentes en La Guaira, quienes solicitaron apoyo debido a su condición de vulnerabilidad.

Según precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos connacionales ya fueron trasladados al Perú, mientras las labores de asistencia y seguimiento continúan para el resto de ciudadanos peruanos que permanecen en las áreas impactadas por los terremotos.

La institución recordó que su oficina consular mantiene habilitados sus canales de comunicación para recibir solicitudes de apoyo y atender a los compatriotas afectados por la emergencia.

Organismos internacionales reciben donaciones para la emergencia

La Cancillería también difundió información sobre los principales organismos internacionales que participan en la respuesta humanitaria en Venezuela y que cuentan con mecanismos oficiales para recibir donaciones destinadas a la atención de los damnificados.

Entre ellos figuran la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Estas entidades mantienen habilitados canales digitales y cuentas oficiales para canalizar los aportes dirigidos a las labores de asistencia humanitaria en las zonas afectadas por los terremotos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.