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Un fuerte terremoto sacude Indonesia: las imágenes del sismo que dejó graves daños en viviendas y edificios

El fuerte movimiento provocó daños en la infraestructura del país. Las autoridades ordenaron la evacuación de la población ante un posible tsunami.

Un terremoto magnitud 7,7 sacudió las costas de Indonesia. Foto: AFP
Un terremoto magnitud 7,7 sacudió las costas de Indonesia. Foto: AFP
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Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió la mañana del sábado en las costas de Indonesia, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). El movimiento con epicentro a 68 kilómetros al noreste de la ciudad de Ende ya activó la alerta de tsunami en el país y dejó como saldo preliminar varias estructuras dañadas, entre ellas casas y edificios.

Indonesia es un vasto archipiélago de más de 17.000 islas. Esta situación no es nueva para el país, que es golpeado históricamente por sismos destructivos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta región —que bordea el océano desde Japón e Indonesia hasta la costa oeste de América— destaca por su intensa actividad volcánica y por ser uno de los puntos con mayor frecuencia de terremotos en el planeta.

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Imágenes de Indonesia tras el terremoto

Las imágenes muestran que el terremoto causó destrozos en diversas infraestructuras. Las autoridades aún no reportan víctimas.

Se observa un edificio dañado tras un terremoto de magnitud 7,7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental. Foto: AFP

Se observa un edificio dañado tras un terremoto de magnitud 7,7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental. Foto: AFP

El terremoto dejó daños en oficinas y centros de trabajo. Foto: AFP

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