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Sociedad

Terremoto en Venezuela: Cancillería evacúa a dos peruanos y busca a otros cuatro compatriotas desaparecidos

Los peruanos evacuados residían en La Guaira y solicitaron apoyo para regresar a Perú tras el desastre. La Cancillería brinda albergue y víveres a los afectados.

Cancillería coordina ayuda humanitaria para connacionales afectados por desastre en La Guaira
Cancillería coordina ayuda humanitaria para connacionales afectados por desastre en La Guaira | AFP
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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que logró evacuar a dos ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad tras el terremoto que afectó a Venezuela. Además, confirmó que mantiene coordinación con las autoridades venezolanas para ubicar a otros cuatro compatriotas reportados como desaparecidos por sus familiares.

Según la Cancillería, los connacionales evacuados residían en La Guaira, epicentro de la emergencia, y solicitaron apoyo para retornar al país debido a sus consecuencias. La entidad indicó que, a través de la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares en Caracas, también brinda albergue, víveres y otros artículos de primera necesidad a los connacionales afectados.

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Continúan las labores de asistencia

La entidad señaló que permanece en contacto permanente con las comunidades peruanas ubicadas en las zonas impactadas por el sismo para atender sus solicitudes de ayuda, especialmente las de personas en condición de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, informó que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), envió un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a los damnificados. A este apoyo se suma el trabajo de rescatistas del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y de voluntarios de organizaciones no gubernamentales.

La Cancillería reafirmó que continuará impulsando el envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela y fortaleciendo las acciones de protección y asistencia para los ciudadanos peruanos afectados por la emergencia.

Los connacionales que requieran apoyo pueden comunicarse con la Sección de Intereses del Perú a cargo de los Asuntos Consulares en Caracas mediante el número de emergencia (00) 584142224598 o escribir al correo info@consulperu-caracas.com.

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