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Guardaparque de Ucayali es reconocido por National Geographic al destacar en concurso audiovisual con 3.000 participantes

El indígena del pueblo Shipibo-Konibo, Alberth Sánchez, combinó su experiencia como protector del bosque y su talento para registrar y narrar visualmente la vida amazónica.

Joven guardaparque indígena reconocido por National Geographic
Joven guardaparque indígena reconocido por National Geographic | Composición LR / Sernanp / Alberth Sánchez
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Alberth Sánchez (28), un joven guardaparque indígena de la Reserva Comunal El Sira, en la región Ucayali, fue reconocido por National Geographic Camping Perú (NGCP) tras destacar en el Primer Concurso Nacional de Formatos Audiovisuales 2025, iniciativa que reunió cerca de 3.000 propuestas de todo el país y seleccionó únicamente a nueve ganadores.

El Consorcio Sur Andino S.A.C., operador autorizado de la marca NGCP, le otorgó el reconocimiento al joven del pueblo Shipibo-Konibo, ingeniero agroforestal de profesión y beneficiario de la Beca 18 por su destacada participación en la creación de contenidos audiovisuales que promueven los destinos nacionales y fomentan experiencias sostenibles en armonía con la naturaleza.

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Único guardaparque peruano reconocido por National Geographic

Alberth, quien creció en la Reserva Comunal El Sira y desde niño observó el trabajo de los guardapaques que recorrían su comunidad, participó en el Primer Concurso Nacional de Formatos Audiovisuales 2025 animado por combinar las dos pasiones que complemetan su labor como protector de los bosques: la fotografía y la difusión de la biodiversidad amazónica a través de la redes sociales.

Al llevar una vida que transcurre entre patrullajes, cámaras trampas y monitoreos de especies como el oso de anteojos y el paujil del Sira, ave endémica de esta área natural protegida, el joven tuvo una mirada privilegada del bosque que combinó con su talento para registrar y narrar visualmente la vida amazónica, lo que lo llevó a convertirse en el único guardaparque peruano reconocido por NGCP. “Él representa aquello que buscábamos: peruanos que viven la naturaleza, la conocen y la promueven desde sus propios territorios”, destacó Marina Gonzalo, Explorer de National Geographic Camping Perú y organizadora del certamen.

Toma fotográfica elaborada por Alberth Sánchez, guardaparque indígena de la Reserva Comunal El Sira

Toma fotográfica elaborada por Alberth Sánchez, guardaparque indígena de la Reserva Comunal El Sira

Su próxima meta es desarrollar investigaciones sobre conservación

Tras recibir esta distinción, Alberth se mostró agradecido y motivado para seguir adelante con sus proyectos. “Recibir este reconocimiento ha sido una motivación para seguir haciendo lo que más me gusta: mostrar la riqueza natural y cultural de mi región. Es una señal para continuar compartiendo historias sobre nuestras comunidades y nuestra fauna”, señaló al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Asimismo, señaló que su próximo desafío será desarrollar investigaciones sobre conservación del oso andino y seguir recorriendo comunidades indígenas para contar las historias que nacen en el corazón de la Amazonía. “Mi sueño es seguir creciendo y, algún día, formar parte de la comunidad internacional de explorers, pero siempre con el corazón de guardaparque”, apuntó.

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