Terremoto en Venezuela: Gobierno de Balcázar autoriza donación de ayuda humanitaria
Los bienes están valorizados en 278.406 soles, según la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM.
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El Gobierno de José María Balcázar autorizó la donación de ayuda humanitaria para Venezuela, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en este país. Los bienes están valorizados en S/278.406.
De acuerdo con la Resolución Suprema N.° 189-2026-PCM, el Ejecutivo permite la donación por medio del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para atender a los damnificados.
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La ayuda humanitaria comprende alimentos como arroz, fideos y aceite, así como carpas, ropa de abrigo, enseres y menaje.
La resolución lleva la rúbrica del presidente Balcázar; del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo; del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja; y del ministro de Defensa, Amadeo Flores.