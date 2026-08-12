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Pamela Franco y Christian Cueva consternan a usuarios tras dejarse ver en centro de detección del cáncer: “Amén”

La preocupación llegó a los seguidores de Pamela Franco y Christian Cueva luego de ser vistos dentro de un centro de detección del cáncer. Los padres de la cantante fallecieron a raíz de esa enfermedad.

Pamela Franco y Christian Cueva son una de las parejas más estables de la farándula nacional. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela Franco y Christian Cueva son una de las parejas más estables de la farándula nacional. Foto: Composición LR/Instagram.
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Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a llamar la atención luego de mostrarse juntos en un inesperado lugar. La pareja apareció en las instalaciones de un centro especializado en la detección temprana del cáncer, lo que generó sorpresa e inquietud entre los usuarios, quienes no entendían qué hacían allí. La escena ocurrió en medio de la polémica por el reciente ampay de Pamela López, quien fue captada besándose con su nuevo saliente, Franco Portales, dentro de una camioneta.

Lejos de pronunciarse sobre las imágenes de la expareja del futbolista, Pamela Franco y el deportista decidieron continuar con sus actividades. Sin embargo, su aparición en este establecimiento médico y el mensaje que compartieron despertaron todo tipo de interrogantes entre sus seguidores. Hasta el momento, ninguno de los dos ha señalado que exista algún problema de salud relacionado con su presencia en el lugar.

Pamela Franco y Christian Cueva en centro de detección de cáncer. Foto: Instagram.

Pamela Franco y Christian Cueva en centro de detección de cáncer. Foto: Instagram.

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¿Por qué Pamela Franco y Christian Cueva estuvieron en un centro de detección de cáncer?

Pamela Franco y Christian Cueva continuaron con sus trabajos de promoción para redes sociales y esta vez mostraron las instalaciones de lo que sería un nuevo centro especializado en la detección temprana del cáncer de mama. En las imágenes, la cantante recorrió algunos de los ambientes que todavía se encontraban en proceso de acondicionamiento y escribió: "Ya va quedando".

Posteriormente, la intérprete de 'Cervecero' apareció junto a su novio en una fotografía desde el establecimiento. Pamela Franco acompañó la publicación con un breve mensaje: "Paso a paso", mientras que el futbolista respondió: "Amén". Estas palabras, sumadas al lugar donde fueron vistos, generaron dudas entre los usuarios que siguieron sus publicaciones.

El establecimiento es un centro enfocado en la detección temprana del cáncer de mama. Las imágenes muestran un espacio que todavía estaba siendo implementado, por lo que todo apunta a que la presencia de la pareja estaría relacionada con la promoción de este nuevo proyecto y no necesariamente con un tratamiento médico.

La aparición de la artista en este contexto también tiene un significado especial debido a su historia familiar. La cantante perdió a sus padres a causa de esa enfermedad, y la muerte más reciente fue en 2025.

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