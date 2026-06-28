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Bomberos peruanos rescatan a mujer atrapada durante 86 horas en edificio de 15 pisos tras terremoto en Venezuela

La operación de rescate, que duró más de 10 horas, se llevó a cabo con equipos de búsqueda electrónica y la colaboración de rescatistas de Perú, Venezuela y El Salvador, y permitió localizar a la víctima.

La mujer fue rescatada tras quedar atrapada entre los escombros de un edificio de 15 pisos.
La mujer fue rescatada tras quedar atrapada entre los escombros de un edificio de 15 pisos. | Composición LR
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El equipo USAR (Urban Search and Rescue) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) rescató durante la madrugada de este domingo a una mujer de 60 años que permanecía atrapada desde hacía casi tres días entre los escombros de un edificio de 15 pisos que colapsó en La Guaira, Venezuela, tras los fuertes sismos registrados en ese país.

La operación fue confirmada por el brigadier mayor del CGBVP, Carlos Malpica, quien destacó que la sobreviviente fue localizada gracias al uso de equipos especializados de búsqueda electrónica y al trabajo coordinado entre rescatistas peruanos, venezolanos y salvadoreños.

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"Como tenemos sistema de escucha electrónica, se pudo hacer la ubicación y un total de 30 efectivos con canes, después de más de 10 horas de trabajo, logró perforar cerca de cinco losas y finalmente acceder a una mujer de 60 años que tenía casi tres días atrapada", explicó.

Según detalló Malpica, la búsqueda comenzó tras una primera inspección realizada junto con el equipo USAR de El Salvador. En ese momento, el tradicional llamado de silencio y escucha no permitió detectar señales de vida, por lo que los bomberos peruanos recurrieron a equipos de escucha electrónica, con los que finalmente lograron ubicar a la víctima bajo la estructura colapsada.

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Operación conjunta de alto riesgo

El brigadier Claudio Sáenz, líder del equipo USAR del Perú desplegado en Venezuela, informó que el contingente nacional arribó al país el día anterior y estableció su base de operaciones "Teniente Alonso Salas Chanduy" en La Guaira. Desde ese punto se desplegaron dos grupos de búsqueda hacia distintas zonas afectadas por el terremoto.

En una de esas áreas, los especialistas localizaron a la mujer mediante cámaras de búsqueda, sensores electrónicos y unidades caninas, lo que permitió planificar una compleja maniobra de rescate.

"Primero realizamos un acceso vertical de aproximadamente tres metros y luego uno horizontal de metro y medio. La operación duró entre 12 y 14 horas y fue desarrollada junto con los equipos de El Salvador y Venezuela", explicó Sáenz.

El jefe del equipo peruano indicó que los dispositivos empleados consisten en cámaras con pértigas extensibles y sensores capaces de detectar movimientos y sonidos entre los escombros.

"Los sensores se colocan en distintos puntos de la estructura colapsada y, mediante pantallas y auriculares, permiten identificar el lugar donde podría encontrarse una persona con vida", precisó.

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Traslado aéreo a Caracas

El rescate se realizó a unas 10 cuadras de la base de operaciones del equipo peruano. De los 40 bomberos enviados por el Perú a Venezuela, 30 participaron directamente en las labores de búsqueda y rescate, mientras que los otros 10 permanecieron en apoyo logístico y operativo.

Una vez liberada, la mujer fue estabilizada por el comandante Omar Gómez, médico del equipo USAR Perú y responsable del componente médico de la misión.

Posteriormente, la sobreviviente fue trasladada en ambulancia hasta un campo de golf cercano a la zona de emergencia y desde allí fue evacuada en helicóptero hacia Caracas, donde recibe atención médica especializada.

Malpica recordó que la denominada "ventana de oportunidad" para encontrar personas con vida bajo estructuras colapsadas suele extenderse entre cinco y seis días, por lo que las primeras jornadas posteriores a un terremoto resultan determinantes para el éxito de las operaciones de rescate.

Asimismo, advirtió que las labores continúan en condiciones de alto riesgo debido a las elevadas temperaturas, la inestabilidad de las edificaciones afectadas y las más de 1.000 réplicas registradas desde el sismo que golpeó a Venezuela.

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