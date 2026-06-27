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La Libertad: balacera en los exteriores de la UCV de Chepén deja dos alumnas y una niña heridas

Los delincuentes llegaron para atacar un paradero de mototaxis ubicado fuera de la institución, pero algunas balas perdidas ingresaron al recinto. Las actividades presenciales en la UCV fueron suspendidas este 27 de junio.

Balas perdidas ingresaron al campus de la UCV de Chepén
Balas perdidas ingresaron al campus de la UCV de Chepén | Composición LR / Difusión
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Una balacera desatada por delincuentes en los exteriores de la Universidad César Vallejo (UCV) de Chepén, en la región La Libertad, dejó a dos estudiantes universitarias y una niña heridas por proyectil de arma de fuego. El atentado generó momentos de tensión que quedaron registrados en varios videos difundidos en redes sociales.

El ataque ocurrió la noche del 26 de junio, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta al paradero de mototaxis ubicado fuera del campus estudiantil. Sin mediar palabras, uno de ellos descendió y abrió fuego contra los trabajadores, lo que provocó que algunas balas perdidas ingresaran al recinto universitario.

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UCV se pronuncia tras incidente

A través de un primer comunicado, la UCV lamentó lo ocurrido y confirmó que dos de las personas heridas son parte de su comunidad estudiantil. “Expresamos nuestra solidaridad con ellas y sus familias, e informamos que nuestra institución viene brindándoles el acompañamiento y apoyo necesario durante su atención médica”, afirmó la universidad.

Asimismo, la casa de estudios, de propiedad del exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicarles todo el peso de la ley.

Suspenden clases

En un segundo comunicado, la institución informó la suspensión de sus actividades presenciales en el campus este sábado 27 de junio y señaló que las clases de todos los programas académicos se desarrollarán de manera virtual, según el horario habitual, para salvaguardar la seguridad de sus estudiantes, docentes y colaboradores.

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