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Judicialidad

Presidentes de Cortes Superiores del Perú se pronuncian sobre la independencia judicial

Magistrados de todo el país reafirman la independencia judicial y llaman a un debate técnico y constitucional frente a las reformas del sistema de justicia.

Corte Superior de Justicia de La Libertad brinda comunicado a la opinión pública. Fuente: Difusión.
Corte Superior de Justicia de La Libertad brinda comunicado a la opinión pública. Fuente: Difusión.
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Los presidentes y las presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron un pronunciamiento conjunto en el que reafirmaron la independencia, la imparcialidad y la sujeción a la Constitución como pilares fundamentales de la administración de justicia. Asimismo, expresaron su preocupación ante iniciativas legislativas que podrían afectar la autonomía judicial y exhortaron a promover reformas dentro de un marco técnico, constitucional y respetuoso del Estado de derecho.

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