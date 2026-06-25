Presidentes de Cortes Superiores del Perú se pronuncian sobre la independencia judicial
Magistrados de todo el país reafirman la independencia judicial y llaman a un debate técnico y constitucional frente a las reformas del sistema de justicia.
Los presidentes y las presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron un pronunciamiento conjunto en el que reafirmaron la independencia, la imparcialidad y la sujeción a la Constitución como pilares fundamentales de la administración de justicia. Asimismo, expresaron su preocupación ante iniciativas legislativas que podrían afectar la autonomía judicial y exhortaron a promover reformas dentro de un marco técnico, constitucional y respetuoso del Estado de derecho.