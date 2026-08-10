Sentencian a tres personas por agredir a policías durante una intervención en Piura

La sentencia fue emitida tras un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y la defensa de los acusados. Foto: difusión.

La sentencia fue emitida tras un acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y la defensa de los acusados. Foto: difusión.

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B. Chapilliquen, J. Jiménez y G. Chapilliquen fueron sentenciados a 5 años de pena privativa de la libertad efectiva convertida, más reparación civil de dos mil cien soles; por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, tras haber agredido a tres agentes policiales durante la intervención de una persona.

Esta sentencia se emitió tras el acuerdo de terminación anticipada al que arribó el Ministerio Público con la defensa de los investigados, la misma que fue aprobada por la jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, Lisset Alayo.

Los hechos que dieron origen a este proceso, sucedieron la noche del 3 de agosto de este año, en el asentamiento humano San Judas Tadeo de Veintiséis de Octubre, cuando tres agentes policiales de la Comisaría de San Martín intervenían a una persona sindicada de haber agredido a un ciudadano.

Al momento de la detención se hicieron presentes los tres sentenciados, quienes propinaron golpes a los agentes policiales a fin de evitar la detención, la agresión fue acreditada con los certificados médicos legales practicados a los policías.