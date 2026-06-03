¿Quieres aprender quechua? Minedu presenta app gratuita para estudiar desde el celular y sin internet
La app incluye unidades y lecciones con vocabulario, audios y actividades interactivas. Los usuarios pueden descargar Lenguas OEI desde Play Store y comenzar a aprender de forma accesible.
- Beca 18: presentan demanda de amparo para restituir las 20.000 becas anunciadas tras recorte de plazas
- Educación en alerta: solo 1 de cada 10 estudiantes termina el colegio con nivel esperado en Matemática y Lectura
El Ministerio de Educación (Minedu), con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), lanzó una plataforma digital para fortalecer la enseñanza y la revitalización del quechua sureño, variante Collao. La herramienta, disponible en versión web y móvil, permite estudiar desde computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, incluso sin conexión a internet.
La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua y Arequipa. Actualmente, la aplicación se encuentra en fase piloto y beneficia a más de 5000 escolares de 102 instituciones educativas de Cusco y Puno.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA
PUEDES VER: Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima
La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que este tipo de recursos convierte a la tecnología en una aliada de la educación intercultural bilingüe y contribuye a que las nuevas generaciones preserven el quechua, refuercen su identidad y mantengan su vínculo con la cultura andina.
Lecciones interactivas y seguimiento del aprendizaje
La plataforma organiza los contenidos en unidades y lecciones que integran vocabulario, audios, imágenes y actividades interactivas. Además de enseñar el idioma, los materiales abordan temas relacionados con la identidad, los valores comunitarios, las costumbres andinas y las experiencias cotidianas de los estudiantes.
Los usuarios encontrarán ejercicios de selección, asociación, ordenamiento de palabras, repetición y grabación de voz. Asimismo, el sistema ofrece retroalimentación inmediata cuando detecta respuestas incorrectas, lo que facilita el proceso de aprendizaje.
Para avanzar a nuevos niveles, los alumnos deben completar las actividades de cada etapa. La aplicación también incorpora un sistema de logros e insignias que permite monitorear el progreso alcanzado.
PUEDES VER: Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites
¿Cómo descargar la aplicación?
Quienes deseen utilizar la herramienta deben ingresar a Play Store, buscar la aplicación Lenguas OEI y descargarla en su dispositivo móvil. Una vez instalada, podrán iniciar el aprendizaje desde la primera unidad y acceder a materiales descargables para estudiar sin necesidad de conexión a internet.