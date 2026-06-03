¿Quieres aprender quechua? Minedu presenta app gratuita para estudiar desde el celular y sin internet

El Minedu y la OEI lanzan plataforma digital para fortalecer el aprendizaje del quechua sureño variante Collao | Foto: Minedu

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El Ministerio de Educación (Minedu), con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), lanzó una plataforma digital para fortalecer la enseñanza y la revitalización del quechua sureño, variante Collao. La herramienta, disponible en versión web y móvil, permite estudiar desde computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, incluso sin conexión a internet.

La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua y Arequipa. Actualmente, la aplicación se encuentra en fase piloto y beneficia a más de 5000 escolares de 102 instituciones educativas de Cusco y Puno.

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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que este tipo de recursos convierte a la tecnología en una aliada de la educación intercultural bilingüe y contribuye a que las nuevas generaciones preserven el quechua, refuercen su identidad y mantengan su vínculo con la cultura andina.

Lecciones interactivas y seguimiento del aprendizaje

La plataforma organiza los contenidos en unidades y lecciones que integran vocabulario, audios, imágenes y actividades interactivas. Además de enseñar el idioma, los materiales abordan temas relacionados con la identidad, los valores comunitarios, las costumbres andinas y las experiencias cotidianas de los estudiantes.

Los usuarios encontrarán ejercicios de selección, asociación, ordenamiento de palabras, repetición y grabación de voz. Asimismo, el sistema ofrece retroalimentación inmediata cuando detecta respuestas incorrectas, lo que facilita el proceso de aprendizaje.

Para avanzar a nuevos niveles, los alumnos deben completar las actividades de cada etapa. La aplicación también incorpora un sistema de logros e insignias que permite monitorear el progreso alcanzado.

¿Cómo descargar la aplicación?

Quienes deseen utilizar la herramienta deben ingresar a Play Store, buscar la aplicación Lenguas OEI y descargarla en su dispositivo móvil. Una vez instalada, podrán iniciar el aprendizaje desde la primera unidad y acceder a materiales descargables para estudiar sin necesidad de conexión a internet.