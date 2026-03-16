HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Fallece Napoleón Becerra: ¿Y su candidatura? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Lista de ingresantes UNSA 2026: link oficial para ver resultados del proceso de admisión ordinario II Fase

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) amplió su oferta a 2.450 vacantes tras realizar uno de los exámenes de admisión más multitudinarios de los últimos años. Revisa aquí la lista oficial de ingresantes.

Los resultados del examen están disponibles en la página web oficial de la universidad.
Los resultados del examen están disponibles en la página web oficial de la universidad. | UNSA

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa realizó el domingo 15 de marzo su Examen de Admisión Ordinario 2026-II. La jornada de evaluación contó con la participación de 17.277 postulantes, una cifra récord para la casa de estudios. Para este proceso, la universidad amplió su oferta de vacantes de 1.403 a 2.450, con el objetivo de abrir más oportunidades de acceso a la educación superior.

La convocatoria superó el ámbito regional. Aunque la mayor parte de los aspirantes provino de Arequipa, la UNSA también recibió postulantes de Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, Ayacucho e incluso Lima, lo que reafirmó su papel como referente educativo del sur del país. Entre las carreras con mayor demanda destacaron Medicina, Educación, Psicología, Derecho e Ingeniería, que concentraron el mayor número de postulantes.

TE RECOMENDAMOS

TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Resultados del examen de admisión UNSA 2026-II

La universidad publicó la lista de estudiantes admitidos del Examen de Admisión 2026-II a través de sus canales oficiales, como su página web y redes sociales. Los postulantes pudieron verificar los puntajes obtenidos y consultar la relación completa en el siguiente enlace: www.unsa.edu.pe.

El proceso de evaluación se desarrolló en dos turnos. Durante la mañana rindieron la prueba los postulantes de las áreas de Biomédicas y Sociales. Quienes postularon a Biomédicas ingresaron por la puerta N.° 1 del área de Sociales, ubicada en la calle Virgen del Pilar, mientras que los aspirantes del área de Sociales accedieron al área de Ingenierías por las puertas N.° 1 de la avenida Independencia y N.° 2 de la calle Paucarpata.

¿Qué carreras profesionales ofrece la UNCP?

Área de Ingenierías

  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería de Materiales
  • Ingeniería de Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Geofísica
  • Química
  • Matemáticas
  • Física
  • Arquitectura
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ciencia de la Computación
  • Ingeniería de Sistemas

Área de Sociales

  • Ciencias de la Comunicación
  • Relaciones Industriales
  • Psicología
  • Literatura y Lingüística
  • Filosofía
  • Artes
  • Economía
  • Derecho
  • Turismo y Hotelería
  • Antropología
  • Trabajo Social
  • Sociología
  • Historia
  • Educación
  • Finanzas
  • Contabilidad
  • Gestión
  • Banca y Seguros
  • Marketing
  • Administración

Área de Biomédicas

  • Agronomía
  • Ingeniería Pesquera
  • Ciencias de la Nutrición
  • Biología
  • Medicina
  • Enfermería
Notas relacionadas
Joven de 20 años falleció tras caer de cuarto piso en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa

Joven de 20 años falleció tras caer de cuarto piso en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa

LEER MÁS
Familiares de tiktoker 'Kevin Autista' denuncian que profesora de la UNSA hostigaba a joven influencer: "Le decía 'enfermo'"

Familiares de tiktoker 'Kevin Autista' denuncian que profesora de la UNSA hostigaba a joven influencer: "Le decía 'enfermo'"

LEER MÁS
Docentes de la UNSA inician huelga indefinida por mejoras salariales y presupuesto: “No es solo por nuestros sueldos”

Docentes de la UNSA inician huelga indefinida por mejoras salariales y presupuesto: “No es solo por nuestros sueldos”

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

LEER MÁS
Reconocido productor de eventos es asesinado fuera de local Imperial de Pro en San Martín de Porres

Reconocido productor de eventos es asesinado fuera de local Imperial de Pro en San Martín de Porres

LEER MÁS
Puente Nuevo: adolescente encara a presunto extorsionador que exigía S/5 de cupo a su padre chofer de transporte público

Puente Nuevo: adolescente encara a presunto extorsionador que exigía S/5 de cupo a su padre chofer de transporte público

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Conferencia de Mano Menezes EN VIVO HOY: DT revelará lista de convocados de selección peruana para los amistosos

¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

Sociedad

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada

Padres pasan la noche afuera de colegio en San Juan de Lurigancho para asegurar vacantes en inicio del año escolar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Chile llegó con maquinaria pesada militar a frontera con Tacna para la construcción de "escudo fronterizo"

¿Cuánto es la multa si no voto en las Elecciones Generales del 12 de abril?

Elecciones 2026: lo bueno, lo malo y lo peor de seis candidatos presidenciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025