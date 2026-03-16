Lista de ingresantes UNSA 2026: link oficial para ver resultados del proceso de admisión ordinario II Fase
La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) amplió su oferta a 2.450 vacantes tras realizar uno de los exámenes de admisión más multitudinarios de los últimos años. Revisa aquí la lista oficial de ingresantes.
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La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa realizó el domingo 15 de marzo su Examen de Admisión Ordinario 2026-II. La jornada de evaluación contó con la participación de 17.277 postulantes, una cifra récord para la casa de estudios. Para este proceso, la universidad amplió su oferta de vacantes de 1.403 a 2.450, con el objetivo de abrir más oportunidades de acceso a la educación superior.
La convocatoria superó el ámbito regional. Aunque la mayor parte de los aspirantes provino de Arequipa, la UNSA también recibió postulantes de Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, Ayacucho e incluso Lima, lo que reafirmó su papel como referente educativo del sur del país. Entre las carreras con mayor demanda destacaron Medicina, Educación, Psicología, Derecho e Ingeniería, que concentraron el mayor número de postulantes.
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Resultados del examen de admisión UNSA 2026-II
La universidad publicó la lista de estudiantes admitidos del Examen de Admisión 2026-II a través de sus canales oficiales, como su página web y redes sociales. Los postulantes pudieron verificar los puntajes obtenidos y consultar la relación completa en el siguiente enlace: www.unsa.edu.pe.
El proceso de evaluación se desarrolló en dos turnos. Durante la mañana rindieron la prueba los postulantes de las áreas de Biomédicas y Sociales. Quienes postularon a Biomédicas ingresaron por la puerta N.° 1 del área de Sociales, ubicada en la calle Virgen del Pilar, mientras que los aspirantes del área de Sociales accedieron al área de Ingenierías por las puertas N.° 1 de la avenida Independencia y N.° 2 de la calle Paucarpata.
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