Peruana es elegida embajadora mundial de K-food y difundirá comida coreana en América Latina

Ceremonia de nombramiento de Heidy Fernández como embajadora K-food | Foto: Embajada de la República de Corea en Perú

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La influencer peruana Heidy Fernández fue nombrada Embajadora Honoraria de K-food para Perú, América Latina y el Caribe y formará parte de un selecto grupo de siete representantes internacionales que promoverán la cultura y gastronomía de Corea del Sur en el mundo, según anunció la embajada de ese país en territorio nacional.

El embajador Jong-Uk Choi destacó que la selección de Fernández es muy significativa por ser el Perú un importante país gastronómico en el mundo y el mayor amante de la cultura coreana en América Latina. “En ese sentido, espero que Heidy sirva de eslabón decisivo para difundir K-Food en la región”, aseguró.

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Peruana difundirá comida coreana

Heidy Fernández es una conocida influencer que promueve la cultura coreana, el K-pop y el K-drama en Perú y en toda América Latina a través de sus cuentas de Instagram y TikTok. A partir de su elección, la delegación trabajará con ella para producir contenido digital orientado a promover el K-food en la región.

Para ello, se desarrollarán materiales sobre la diplomacia gastronómica coreana y el turismo gastronómico en Corea. Además, se coordinará la organización de diversas exposiciones alimentarias. Para iniciar esta colaboración, la connacional ya recibió el certificado de Embajadora Honoraria de K-food del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales de Corea.

Comida coreana será difundida por peruana a nivel mundial

Nación asiática impulsa iniciativa global

La selección de un grupo de embajadores para difundir la comida coreana a nivel mundial forma parte de la campaña K-Initiative, que busca promocionar la imagen nacional de Corea del Sur y llevar alegría a las personas en todo el mundo a través de la combinación de su cultura y productos, entre ellos el K-pop, el K-drama, el K-beauty, el K-cine y el K-food, según indicó el embajador Jong-Uk Choi.

Asimismo, esta iniciativa tiene la finalidad de fortalecer las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y otros países. “Confío en que el nombramiento de embajadores de la K-food contribuirá a promover la cultura y la economía coreana basadas en la gastronomía, así como a fomentar la cooperación entre naciones y regiones”, agregó.

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