Indumentaria policial está almacenada desde hace 10 meses y peligra por deterioro, según Contraloría

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La Contraloría General de la República alertó al Ministerio del Interior (Mininter) que determinados bienes de indumentaria para los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecen, en algunos casos, desde hace 10 meses en un almacén de Lurín, bajo condiciones ambientales que podrían afectar su calidad y vida útil.

Las prendas, entre las que se hallan buzos, calcetines, chompas, blusas y camisas, debieron ser distribuidas a las Unidades Ejecutoras de la PNP. Sin embargo, podrían enfrentar un riesgo de deterioro prematuro mientras permanecen en el almacén del Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) Textil Confecciones debido a aspectos técnicos y administrativos.

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Prendas almacenadas

En la inspección realizada el 14 de mayo de 2026, la Contraloría identificó bienes tipo buzo de fatiga de caballero y dama que llevan almacenados seis y siete meses, calcetines blancos deportivos guardados ocho y nueve meses, chompas de manga larga cuello alto tipo Jorge Chávez que permanecen alojados diez meses, blusas manga larga que llevan tres meses y camisas manga larga con un periodo de dos meses.

Al ser consultada por esta situación, la Unidad de Seguimiento y Control de la Dirección de Administración de la PNP señaló que la responsabilidad por la demora en la entrega de los bienes recae en el NEC Textil Confecciones y que el Mininter está a la espera del cumplimiento de las obligaciones logísticas para la entrega e internamiento de los implementos en los almacenes de la PNP.

Respuesta del ente privado

Por su parte, el secretario ejecutivo del NEC Textil Confecciones informó que la permanencia temporal de los bienes en su almacén respondería a aspectos técnicos operativos relacionados con la culminación y conformidad de los certificados de ensayo. Además, si bien el Mininter autorizó recientemente la distribución de los bienes, el servicio logístico para cumplir con esta tarea aún se encontraría en la fase de indagación de mercado.

La Contraloría comunicó estos hechos al titular del Mininter para que adopte las medidas correctivas que correspondan, considerando que en la supervisión se identificaron condiciones inseguras de almacenaje debido a la ausencia de extintores. Asimismo, se identificó una falta de correspondencia entre el etiquetado y el contenido en el 11% de las cajas inspeccionadas, así como superficies empolvadas y ausencia de etiquetas de contenido en cajas que contendrían bienes tipo medias.

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